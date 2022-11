Population mondiale – Huit milliards d’humains et quatre chiffres clés Ce cap symbolique est franchi ce mardi. Petit tour d’horizon de ces nombres qui donnent le tournis mais indiquent comment le monde va changer. Joel Espi

En République dominicaine, le petit Damian, né le 15 novembre, a été choisi pour représenter symboliquement le 8 milliardième habitant de la Terre. KEYSTONE

Le cap symbolique des 8 milliards d’habitants sur Terre a été franchi ce mardi. Cette annonce de l’ONU cache des réalités chiffrées qui, dans le détail, démontrent que le monde va connaître quantité de bouleversements d’ici à la fin de ce siècle.

Le pic des 10,4 milliards d’humains et ainsi attendu pour 2080, avec une stagnation jusqu’à la fin du siècle, dû notamment à un ralentissement des mastodontes démographiques mondiaux.

Dépassée par l’Inde l’année prochaine, la population chinoise va ainsi entamer son déclin, et connaître comme l’Occident un vieillissement de sa population. Qu’ils surviennent en Asie ou sur le continent africain, voici quelques chiffres qui donnent un aperçu de ces changements à venir d’ici à la fin du siècle.

Population suisse: 8’738’791

Au 31 décembre 2021, la Suisse se rapprochait des 9 millions d’habitants. Si une personne sur quatre dans le monde est soit chinoise, soit indienne, une sur mille est donc suisse. La population du pays devrait continuer de progresser, avec un chiffre attendu à 10,4 millions pour 2050. La population des seniors, âgée de 65 ans ou plus, sera alors de 70%.

Population indienne: 1’400’000’000

Dépassant ainsi la Chine, le pays deviendra le plus peuplé du monde en 2023, avant lui aussi d’entamer un déclin de sa population. Pris dans une dynamique démographique et économique, le pays souffre toutefois de villes surchargées, où parfois 40% de la population vit dans des bidonvilles. Côté chinois, la population entame donc son déclin, et devrait être ainsi divisée quasiment par deux d’ici à la fin du siècle.

La population massée à Mumbai, en Inde, rappelle que le 8 milliardième bébé de l’humanité est né dans une planète en train de se réchauffer. Mais les experts en climat et en démographie ne lient pas forcément la surpopulation et le réchauffement climatique. KEYSTONE

Huit pays

Selon l’ONU, plus de la moitié de la croissance démographique mondiale d’ici à 2050, soit 2 milliards d’individus, sera le fait de seulement 8 nations. Il s’agit de la République démocratique du Congo, de l’Égypte, de l’Éthiopie, de l’Inde, du Nigeria, des Philippines et de la Tanzanie. Avec 375 millions d’habitants prévus d’ici aux trois prochaines décennies, le Nigeria (216 millions d’habitants) deviendra notamment le quatrième pays le plus peuplé au monde après l’Inde, la Chine et les États-Unis.

Quatre bébés par seconde

C’est le chiffre communément admis pour exprimer le nombre de naissances dans le monde. Un nombre qui a notamment donné son nom à un documentaire sorti en 2015, «Quatre bébés par seconde». Selon les derniers chiffres, le total des naissances par an s’élève à 140 millions de bébés, soit en moyenne 4,4 naissances par seconde. Avec d’importantes disparités dans le monde. Le taux de naissance pour mille habitants est ainsi deux fois plus élevé en RDC qu’en Inde, et quatre fois plus qu’en Suisse.

Joel Espi est journaliste à la rubrique suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.