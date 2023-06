Espaces verts genevois – Huit des onze pataugeoires de la Ville fermées temporairement Un nouvel enduit plus naturel a été appliqué en mai passé dans les bassins. Malheureusement, ce dernier s’effrite, ce qui pose des risques d’ingestion par les enfants. Henri Neerman

Si la baignade n’est pas au rendez-vous, le bassin du parc des Franchises peut, visiblement, au moins faire office de terrain de jeu. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Alors que, depuis quelques semaines, les températures estivales pointent gentiment le bout de leur nez, les enfants qui voudraient se rafraîchir dans les pataugeoires de la Ville devront prendre leur mal en patience: huit des onze points d’eau que compte la Municipalité sont actuellement fermés.

Seuls les bassins du Bois de la Bâtie, du Parc de Bourgogne et des voies couvertes de Saint-Jean demeurent accessibles. La cause du problème se trouve au niveau d’une nouvelle couche de peinture, appliquée en mai dernier lors de leur réfection annuelle, qui semble présenter une résistance insuffisante.

En effet, dans la plupart des pataugeoires où il a été appliqué, ce nouvel enduit – censé être plus naturel que le précédent tout en gardant ses propriétés antifongique, antiglisse, et esthétique – s’effrite. Cela pose des risques, non seulement au niveau de l’ingestion potentielle de produits toxiques par les enfants, mais également du filtre qui pourrait se retrouver bloqué.

Réouverture «dans les meilleurs délais»

Le Service des espaces verts de la Ville, qui entretient quotidiennement les bassins, affirme cependant avoir vite repéré le problème, fermant de ce fait immédiatement les pataugeoires touchées. Celles-ci seront rouvertes «de manière échelonnée, dans les meilleurs délais», après avoir enlevé le revêtement dans les zones où il s’effrite et trouvé une autre solution.

À noter que la liste des bassins ouverts ainsi que l’avancement des travaux seront mis à jour sur le site de la Ville.

