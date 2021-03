Élection du 7 mars – Huit candidats sont en lice pour un siège au Conseil d’État L’élection complémentaire au Conseil d’État genevois a lieu dimanche, quatre mois après la démission de Pierre Maudet. Cinq candidats sont en lice à droite, contre deux à gauche et un outsider.

Le magistrat ex-PLR Pierre Maudet figure parmi les huit candidats en lice au premier tour. Keystone/Salvatore Di Nolfi

À Genève, l’élection complémentaire au Conseil d’État a lieu dimanche, quatre mois après la démission de Pierre Maudet. Le magistrat ex-PLR figure parmi les huit candidats en lice au premier tour. Un référendum cantonal est aussi en votation.

Cinq candidats sont en lice à droite, contre deux à gauche et un outsider. La Verte Fabienne Fischer, soutenue par le PS, et le PLR Cyril Aellen, qui a l’appui du PDC, partent favoris. Mais les regards se porteront surtout sur le score du magistrat démissionnaire qui vient d’être condamné pour acceptation d’un avantage en lien avec son voyage en famille à Abu Dhabi en 2015.

Les premiers résultats sont annoncés pour 12h45. Samedi, le taux de participation à cette élection s’élevait à 45,6%.

Unique loi en votation

Il était de 49,9% pour l’unique objet cantonal en votation, à savoir la loi sur l’indemnisation pour perte de revenus liée aux mesures de lutte contre le coronavirus. Ce texte, destiné à venir en aide au printemps aux travailleurs précarisés, a été attaqué par voie référendaire par l’UDC et le MCG. Les résultats anticipés doivent tomber à 12h05.

Enfin, il sera question d’aménagement en Ville de Genève, un thème récurrent au bout du lac. Seuls les citoyens de la municipalité sont appelés à voter sur la construction d’un parking souterrain, dénommé Clé-de-Rive, et le réaménagement des espaces publics du secteur. Le projet a fait l’objet d’un référendum de la gauche et des associations environnementales et d’habitants.

