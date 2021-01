Élection du 7 mars – Huit candidats pour un siège au Conseil d’État Les partants avaient jusqu’à midi ce lundi pour s’annoncer au Service des votations. La liste définitive réserve quelques surprises. Marc Bretton

Le Service des votations, à la route des Acacias. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Les candidats à la succession de Pierre Maudet sont connus. À l’heure dite, soit lundi 11 janvier à midi, date de clôture des listes, le Service des votations et élections avait enregistré huit candidatures en vue de l’élection partielle du 7 mars. Mais il a fallu attendre que les cinquante signatures validant chacune des candidatures soient vérifiées pour que les noms puissent être enfin publiés. Huit candidats, c’est un peu plus qu’attendu. En 2012, lors de la partielle organisée dans la foulée de la démission du magistrat PLR Mark Muller, on en recensait sept.

Candidat sur la liste «Liberté et justice sociale», Pierre Maudet (42 ans) tentera de retrouver son siège que d’autres convoitent également, notamment le conseiller national Michel Matter (Vert’libéral, 56 ans), la Verte et ancienne députée Fabienne Fischer (59 ans), le député PLR Cyril Aellen (48 ans), l’ancien élu municipal Morten Gisselbaek (PdT, 64 ans) et le conseiller national Yves Nidegger (UDC, 63 ans). Yann Testa, président du Parti bourgeois-démocrate (37 ans) et Olivier Pahud, sur la liste «Évolution suisse», sont également candidats. Hormis le parti, la fonction politique et l’âge, on peut regrouper ces candidats par sexe: une femme affrontera sept hommes.

Cette partielle, la première depuis 2012, s’avérera assez particulière. Elle se déroule sur le fond de la crise économique et sanitaire la plus grave de ces dernières décennies. De quoi compliquer la campagne et peser lourdement sur les débats. À cela s’ajoute une circonstance particulière: le procès du candidat sortant Pierre Maudet, qui se tiendra pendant les vacances de février, soit quinze jours avant le verdict populaire.