Sur le front – Hugo Clément, le journaliste militant au service de la planète Adoré ou détesté, populaire et connecté, le reporter est le meilleur atout des défenseurs de l’environnement. Virginie Lenk

Hugo Clément à Genève le 18 novembre 2021. Il sera le 2 décembre au Théâtre du Léman. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Par ce froid jeudi matin dans un lobby d’hôtel genevois, Hugo Clément est sur le front, à l’instar du nom de son émission qui cartonne sur France Télévisions. Il s’active, enchaîne les interviews, sourit au photographe, une routine bien huilée pour le journaliste, producteur, présentateur, instagrameur. Hugo Clément, c’est une puissante machine médiatique en un seul homme, au service de la sauvegarde de l’environnement et du respect des animaux.

L’individu détonne dans le paysage médiatique français. Il plaît ou il agace, on le loue ou on le critique, le tout puissance dix, amplifié par cette caisse de résonance que sont les réseaux sociaux. Il est le nouveau visage de la cause écologique, de ces hommes et de ces femmes qui se battent là où il y a urgence et qu’il met en lumière comme peu savent le faire.