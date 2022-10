LAURENT GUIRAUD

Yvette, 91 ans, est sortie des HUG et ne décolère pas: «J’ai eu un accident en août, j’ai été emmenée à l’unité des Trois-Chêne. Au début, j’avais une chambre tout à fait bien: on était deux, on avait de la place, c’était raccord avec mon assurance semi-privée qui me coûte tout de même 1200 francs par mois. Puis, j’ai eu une nouvelle voisine de chambre, qui a commencé à distribuer des billets aux employés, qui acceptaient tous le pourboire, sauf une.»

«Deux jours après son arrivée, poursuit Yvette, on m’a changée de chambre sans me prévenir ni m’expliquer pourquoi. Quand je suis remontée après ma physio, un employé me hurle - car ils hurlent même auprès des patients qui ne sont pas sourds - qu’il faut que j’aille chambre 344. La chambre double est tellement minuscule que je me suis blessée aux genoux avec l’écoulement du lavabo en me déplaçant. Je ne peux pas croire qu’il existe des boîtons comme ça en gériatrie. Si au moins on m’avait expliqué qu’une personne avait besoin de ma place, j’aurais certainement accepté, pour arranger. Mais là…»

Face à ce récit, Nicolas de Saussure, porte-parole des HUG, répond qu’il est «formellement interdit d’accepter un pourboire d’un patient». Cette attitude est punie d’«un blâme, ou plus en cas de récidive». Il veut croire cependant que «ce n’est pas le genre de pratique» de la maison.

Quant au déclassement dans une chambre moins spacieuse, il reconnaît que cela peut arriver, «lorsqu’un patient est proche de la sortie et que son état de santé le permet». Même aux assurés en semi-privée? «Les HUG ne sont pas en partenariat avec les assurances pour fournir l’infrastructure qui correspond exactement à la couverture d’assurance de leurs clients…» En d’autres termes, une assurance chère n’assure pas un confort garanti.

