CONCOURS | 10 x 2 billets – Hubert-Félix Thiéfaine, Unplugged Gagnez 10 x 2 billets pour le concert de Hubert-Félix Thiéfaine au Théâtre du Léman le jeudi 3 février à 20h30.

Hubert-Félix Thiéfaine DR

En concert le 3 février 2022 au Théâtre du Léman, Genève

Deux décennies après son inoubliable tournée en solitaire, Hubert-Félix Thiéfaine revient sur scène dans une formule acoustique. Reprenant sa guitare et son harmonica, il a cette fois convié quatre de ses musiciens à l’accompagner sur scène. Au programme de ce tour de chant, des arrangements épurés et une setlist faisant la part belle aux classiques intemporels et à la redécouverte de quelques joyaux méconnus…

L’occasion également de retrouver l’artiste dans une salle à taille humaine, comme pour un retour à l’essentiel ! Un écrin intimiste, propice à la sublimation de son œuvre, plus universelle et poétique que jamais.

Programmé dans le cadre du 12ème Festival Antigel, Hubert-Félix Thiéfaine fera partie des têtes d’affiche de son édition le 3 février 2022 au Théâtre du Léman à Genève.

Délai de participation : jeudi 27 janvier à 12h

