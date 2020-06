Racisme – HRW dénonce les «contrôles «au faciès» en France La police française pratiquerait des «contrôles abusifs et racistes» de jeunes noirs et arabes souvent mineurs, critique l’ONG Human Rights Watch jeudi.

La police s’en prendrait-elle trop aux jeunes noirs en France? C’est ce que dénonce HRW qui demande à Macron de réformer le cadre légal des contrôles policiers. AFP

Human Rights Watch (HRW) dénonce dans un rapport publié jeudi des «contrôles abusifs et racistes» de jeunes noirs et arabes, souvent mineurs, par la police française, selon des témoignages récoltés par l’ONG.

Ce rapport de 44 pages sur la pratique dite du «contrôle au faciès» a été réalisé pendant plus d’un an auprès d’une centaine de jeunes noirs et arabes de plusieurs villes de France et documente des contrôles policiers «sans fondement ciblant les minorités, y compris des enfants âgés de seulement dix ans, des adolescents et des adultes».

Palpation corporelle humiliante

Selon l’ONG de défense des droits de l'Homme, ces contrôles comprennent souvent «une palpation corporelle intrusive et humiliante ainsi que la fouille des effets personnels». Ainsi à Lille (nord de la France), Abdul 18 ans, raconte un contrôle par une patrouille de quatre policiers lui barrant la route alors qu’il se rendait à son entraînement de karaté.

«Un agent a retourné mon sac sans prévenir et jeté toutes mes affaires au sol. J’avais vraiment la haine, je lui ai demandé: +Pourquoi tu fais ça ?+. Je me suis mis à quatre pattes pour ramasser mes affaires. Quand je me suis relevé, un policier m’a poussé contre la voiture, il m’a écarté les jambes et m’a touché partout», témoigne le jeune homme.

À Paris, Dabir, 15 ans déclare avoir été contrôlé avec sa bande de copains devant un supermarché, contrôle durant lequel les agents «ont touché les poches de tout le monde, sauf du (garçon) blanc»…Ils ont vérifié si notre téléphone était volé ou non. Ils nous demandaient de l’allumer et de mettre le code. Ils nous ont demandé notre âge».

Pour Bénédicte Jeannerod, directrice France de Human Rights Watch, cette pratique est au cœur «de la fracture aiguë et profonde entre la police et la population, tout en n’ayant quasiment aucun effet en matière de prévention ou de détection de la criminalité».

HRW appelle le président Emmanuel Macron à réformer le cadre légal des contrôles policiers.

( AFP/NXP )