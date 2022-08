La RTS s’enflamme – «House of the Dragon», la série qui promet de vous tenir éveillé Le final de «Game of Thrones» laissait survivre les dragons. Les revoici deux siècles auparavant, en chair, en os et en exclusivité mondiale sur la chaîne nationale. Cécile Lecoultre

Première Mère des Dragons, l’héritière de la dynastie des Targaryen affronte des candidats au trône très belliqueux. HBO

Il y a trois ans, le dernier épisode de «Game of Thrones» sur la RTS et aux États-Unis provoqua une onde de choc phénoménale, près de 20 millions de spectateurs communiant avec le dilemme de Daenerys Targaryen, Mère des dragons. La série lancée en 2011, trouve enfin son prolongement avec «House of the Dragon», ou plutôt un spin-off. Et Eva Balibrea, cheffe de l’Unité des acquisitions, ne cache pas sa fierté d’en avoir décroché la diffusion simultanée. Un privilège unique au monde.