Sorties cinéma – «House of Gucci», «Encanto»: Quels films aller voir cette semaine?

«House of Gucci», des accrocs dans la soie

Adam Shriver, acteur incontournable de Ridley Scott, et Lady Gaga dans «House of Gucci». DR

Le Britannique Ridley Scott enchaîne «Le dernier duel», sa joute médiévale avec une fresque d’époque, «House of Gucci». Ou les circonstances qui voient en 1995 le meurtre du magnat de la mode Maurizio Gucci (Adam Driver), orchestré par son ex-femme Patrizia Reggiani (Lady Gaga). Si la famille a râlé, se plaignant d’intrusion et plus encore, des comédiens qui l’interprètent avec une séduction mafieuse (Al Pacino, Jared Leto, Camille Cottin etc.), l’histoire semble conforme à ses allures de tragédie grecque avec son lot de trahisons, perfidies et d’infamies.

Là où les cinéastes français ont tracé des portraits aussi sophistiqués que leurs modèles, voir Yves Saint Laurent ou Coco Chanel, les réalisateurs d’outre-Atlantique préfèrent se focaliser sur la note trash, comique ou sordide. Voir «Le diable s’habille en Prada» et autre «Prêt-à-porter», les séries «Halston» ou «American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace». La passion criminelle qui agite dollars et jupons dans «House of Gucci» n’est pas sans rappeler ce drame antique vacillant sur ses fausses colonnes de marbre greco-romain. Il a le mérite de confirmer la fibre tout à fait authentique d’une actrice si chic sous son pseudonyme toc, Lady Gaga.

«House of Gucci» Afficher plus Réalisateur: Ridley Scott

Avec Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Salma Hayek, Al Pacino, Jeremy Irons, Camille Cottin

Histoire vraie (USA, 157’)

«Encanto», une vision enchantée de la famille latino

Pour la petite histoire, le madrigal n’a guère eu cours en Amérique du sud, exercice polyphonique a cappella européen par excellence , dérivé des frottole, strambotto et barzellette du 16e s., qui annonçait l’émergence de la variété profane. Chez Disney, aucune importance. Dans «Encanto», la famille Madrigal chante et danse à la moindre occasion avec un talent divin hérité du ciel. Tous… sauf la petite Mirabel qui n’a reçu aucun don, sinon sa générosité de coeur et un sens de l’avenir qui en fait une Cassandre incomprise.

Quand dans son village de Colombie reculée, la dynastie commence à péricliter, c’est la brunette aux gros yeux de myope qui lucidement, prend le destin des siens en main. Pas d’affreux méchant dans le collimateur, des paysages exotiques déjà foulés dans «Coco» mais encore peu usités par les studios d’animation, une fable littéralement enchantée: les studios d’animation US cherchent à renouveler leurs atouts tout en puisant dans un formidable fonds de commerce.

«Encanto» Afficher plus Réalisateur: Byron Howard, Jared Bush

Animation (USA, 103’)

«Animal», en direct de la planète

Bella Lack, Vipulan Puvaneswaran et Jane Goodall, ou la réunion symbolique des anciens et des jeunes dans la lutte pour la préservation de la biodiversité. FILM COOPI / DR

«Animal», par ses images de désolation totale, cogne lourd au niveau de la manipulation émotionnelle. Voir cet éleveur pleurer les vaches qu’il mène à l’abattoir. Ou cet autre dans sa «maternité» à lapins, «pas mauvais bougre, pourtant» assure le réalisateur, être culpabilisé par une Bella plus vindicative que jamais. C’est d’ailleurs une autre des lignes de force de ce manifeste, transcrire les états d’âme de ces jeunes générations à la fois belliqueuses et terrassées par les catastrophes écologiques.

«Je revendique que le film bouscule, poursuit Cyril Dion. Le cinéma n’est-il pas une question de point de vue? Le film pose clairement en objet traversé par les émotions. Je l’ai d’ailleurs observé lors de la première cinquantaine d’avant-premières, le public sort vraiment secoué. Des séquences peuvent scandaliser, mais il y a aussi des interventions enthousiasmantes, l’exemple de Jane Goodall (ndlr. éthologue), de cet éleveur qui réussit à voir cohabiter ses troupeaux avec des loups, de cet agriculteur qui défend la biodiversité et tolère les insectes dans ses légumes.»

À ce niveau, «Animal», le livre, offre une relecture des plus passionnantes, étayant les exemples du film par des faits scientifiques solides.

«Animal» Afficher plus Réalisateur: Cyril Dion

Documentaire (Fr., 106’)

En présence de Cyril Dion ma 14 déc., Lausanne (Galeries), 20 h 15

«De son vivant», ou la naissance de la tragédie.

Benoît Magimel prouve encore une fois sa dimension tragique dans «De son vivant», face à Catherine Deneuve. DR

L’impuissance d’une mère face au cancer de son fils et la reconquête de son amour: c’est le thème bouleversant développé par Emmanuel Bercot. La mort, l’inéluctable déchéance, l’impossible deuil, la douleur des proches et le temps des adieux. «De son vivant» s’aventure sur le terrain parfois miné du mélodrame et réussit son pari malgré un pathos qui finit par tout envahir.

C’est l’histoire d’un homme encore jeune qui apprend qu’il développe un cancer à un stade trop avancé pour être guéri. C’est le drame de sa mère qui comprend qu’elle ne peut accepter l‘inacceptable. C’est aussi l’arrivée impromptue d’un fils jamais reconnu et d’un lien filial que même l’approche de la mort ne semble pas raviver.

C’est de la cohabitation de tous ces degrés de douleurs que naît la tragédie et que le film bouleverse, en phase avec le classicisme d’un récit et d’une direction d’acteur (Deneuve est magnifique, Magimel bouleversant) que la réalisatrice ne cherche heureusement jamais à rompre. Le film émeut aux larmes. On n’en attend à vrai dire rien d’autre.

«De son vivant» Afficher plus Réalisatrice: Emmanuelle Bercot

Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel

Drame (Fr., 122’)

«Piedra sola»

Seules les pierres connaissent l’histoire du monde… La vision de Alejandro Telémaco Tarraf représente l’Uruguay aux Oscars. TRIGON / DR

Dans les Andes, la cosmologie veut que le passé soit considéré comme l’avenir, et vice versa. Simple question de logique, confirme Alejandro Telémaco Tarraf, réalisateur de «Piedra sola», puisque nous voyons devant nos yeux ce qui s’est déroulé…

Inspiré par les archétypes universels qui viennent fusionner dans les mythes des Andes, le cinéaste reproduit dans son montage cette manière originale de vivre le temps, à des années lumière de la notion occidentale de temps linéaire. C’est l’une des séductions de ce film étrange qui inscrit sa fantasmagorie tellurique avec une spontanéité irréelle. Comme un poème qui se déploie entre l’homme et la nature…. d’ailleurs, «Piedra sola» titre aussi la première oeuvre d’un immense artiste argentin d’origine quechua, Atahualpa Yupanqui.

«Piedra sola» Afficher plus Réalisateur: Alejandro Telémaco Tarraf

Avec Lucía Bautista, Leonardo Castillo

Poème (Uruguay, 72’)

«Kleine Heimat»

Hanni, rieuse et triste à la fois, 90 ans… DR

Rosa, Kurt et Hanni ont vécu à Leimbach, en bordure de Zurich, la moitié de leur vie. Mais l’urbanisation chasse ces vétérans, les baux sont résiliés, les déménagements s’organisent. Et à 90 ans, cette révolution bouleverse les seniors. Ainsi d’Hanni qui se raconte au réalisateur Hans Haldimann, un confident critique dans cette transhumance à la fois rieuse du temps qui passe et douloureuse…

Une plongée à dimension humaine dans les mutations parfois sauvages de la société moderne qui n’hésite pas à bétonner les sentiments anciens.

«Kleine Heimat» Afficher plus Réalisateur: Hans Haldimann

Documentaire (CH, 93’)

