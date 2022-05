Vacances à l’étranger – Hotelplan enregistre un boom des réservations Les pays méditerranéens sont les plus demandés par les clients du voyagiste de la Migros.

Les Suisses accros aux vacances en Grèce. KEYSTONE/AP Photo/Petr David Josek

Le voyagiste Hotelplan enregistre un véritable boom des réservations. Les gens veulent absolument voyager et, depuis deux mois, les réservations sont chaque semaine supérieures à ce qu’elles étaient en 2019 avant la pandémie, a déclaré la patronne Laura Meyer.

La demande la plus forte est pour les vacances balnéaires en Méditerranée, en particulier pour la Grèce et Chypre, mais aussi pour la Turquie et l’Egypte, a précisé Laura Meyer dans une interview à la «Sonntagszeitung».

Pas de retour à la normalité

Les destinations à moyenne et longue distance ont également la cote. Les voyages vers les Etats-Unis sont très appréciés, mais la disponibilité reste très limitée. Le voyagiste de la Migros prend déjà des réservations pour l’an prochain.

On ne peut pas encore parler de retour à la normalité, selon la patronne d’Hotelplan, mais de «phase de transition». «L’effet corona» a disparu, du moins pour le moment, «mais cela pourrait changer à l’automne. On est passé dans un très bref laps de temps d’un déficit de la demande à un déficit de l’offre. Des vols sont annulés, des hôtels ou restaurants n’ouvrent pas en raison du manque de personnel. A cela s’ajoute la hausse des prix, qui touche aussi le tourisme et la guerre en Europe».

L’avion coûte plus cher

Dans l’ensemble, les voyages en avion ne sont plus très bon marché, mais c’est «aussi bien», selon Laura Meyer. Voyager va redevenir quelque chose de spécial et les années de dumping des prix, en tout cas pour les vols, sont du passé.

Après la restructuration liée à la pandémie, Hotelplan ne prévoit pas de nouveaux licenciements. Au contraire, l’entreprise engage continuellement et elle l’a aussi fait durant la pandémie. Actuellement, divers emplois sont à repourvoir au sein de la société.

