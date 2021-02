Projet de réforme du Conseil d’État – Horaires des commerces: la machine à disputes est relancée Mauro Poggia veut pérenniser les trois ouvertures dominicales acceptées par le peuple pour deux ans, même sans convention collective de travail dans ce secteur. Eric Budry

À Genève, l’extension des horaires des magasins fait depuis des lustres l’objet de luttes acharnées et la population a fréquemment eu à se prononcer. Par exemple en novembre 2010 sur trois ouvertures dominicales. Laurent Guiraud

Le mercredi 10 février, le Conseil d’État a annoncé soumettre au Grand Conseil une réforme des horaires de fermeture des commerces. En l’espèce, il s’agirait de pérenniser les trois ouvertures du dimanche (en plus du 31 décembre) tentées à titre expérimental à la suite d’un scrutin populaire en mai 2019 et d’allonger l’horaire du samedi jusqu’à 19 heures (18 heures actuellement dans la loi mais 19 heures en période Covid). Pour les autres jours de la semaine, on en resterait à 19 heures, sauf le vendredi qui est lui aussi maintenu à 19 h 30.

Si elle n’a, en soi, rien de révolutionnaire, cette réforme serait appliquée même si les partenaires sociaux ne parviennent pas à conclure une convention collective de travail du commerce de détail (ce qui est le cas actuellement). Or cette condition figure aujourd’hui expressément dans la loi sur les heures d’ouverture des magasins (LHOM), et a elle aussi été acceptée par la population. Si la condition n’a pas été appliquée durant deux ans, ce n’était que temporaire, une astuce que l’on doit à la grande imagination de députés PLR. Autant dire que la révision proposée par le Conseil d’État ne va pas passer comme une lettre à la poste. Elle sera inévitablement combattue pied à pied par la gauche et les syndicats, référendum compris si nécessaire.