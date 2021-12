Pénibilité des soins – Hôpital de Bellerive: «Pas touche à notre prime de gériatrie!» L’abrogation de ce bonus par le Conseil d’État est ressentie comme un affront par les soignants qui font face à une crise sanitaire depuis deux ans. Laurence Bezaguet

Mardi après-midi, le personnel de l’Hôpital de Bellerive a fait part de son mécontentement. LUCIEN FORTUNATI

Alors que les électeurs viennent de plébisciter l’initiative pour des soins infirmiers forts, que le personnel des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) se plaint du manque d’effectif et de reconnaissance, le Conseil d’État n’a rien trouvé de mieux que de prôner la suppression de la prime de gériatrie pour les nouveaux collaborateurs. Une annonce qui ne tombe pas vraiment au bon moment, de l’avis même d’un cadre des HUG. Or, comme l’a révélé notre journal le 26 novembre, la mesure pourrait entrer en vigueur dès janvier.

«Cette provocation met en colère le personnel de l’Hôpital de Bellerive – haut lieu de la gériatrie - déjà épuisé par des conditions de travail souvent à la limite du supportable», indique David Andenmatten, au nom d’Avenir syndical qui a organisé, ce mardi après-midi, un rassemblement de protestation à Collonge-Bellerive. «Nous sommes en manque cruel d’effectifs depuis de nombreux mois et, après les différentes vagues du Covid, nous nous retrouvons chaque fois un peu plus épuisés, mais aussi un peu moins soutenus par notre hiérarchie», témoignent des soignants qui s’occupent notamment de réhabilitation de personnes âgées et de patients en fin de vie. Une trentaine d’entre eux sont descendus sous les fenêtres de leur établissement pour manifester leur désarroi, bien illustré sur une banderole: «Bellerive à la dérive! Moins de temps pour les patients. Danger!»

«On tombe comme des mouches»

Décrite comme sourde aux réclamations des employés, la hiérarchie en prend pour son grade: «Elle ne fait rien pour arranger les choses, déplore une infirmière en soins palliatifs. En plus des pressions quotidiennes, nous sommes accablés par des plannings tardifs, modifiés au jour le jour pour combler des absences. On nous reproche de ne pas dire toujours oui, mais nous ne sommes pas des robots et nous avons des familles…» Dans une unité, il y aurait un taux d’absentéisme de 60%, affirme une autre infirmière: «On tombe comme des mouches! Et pourtant on nous envoie des WhatsApp même quand on est en vacances pour venir soulager nos collègues.»

Ce sous-effectif n’est pas sans effet sur les patients, estime une aide-soignante: «Des responsables d’unité nous encouragent à aller à l’essentiel, soit toilette intime et maintien du patient au lit. On pose aussi des sondes urinaires à demeure… par contre les dossiers doivent être bien reflétés sur ordinateur!»

Réaction des HUG: «Avenir syndical n’est pas reconnu comme partenaire social des HUG, réagit son porte-parole Nicolas de Saussure. Aussi nous ne commentons pas leurs déclarations.» La direction travaille étroitement avec deux syndicats et quatre associations professionnelles de branches au maintien des meilleures conditions de travail pour tous les collaborateurs, explique-t-il: «Les temps sont difficiles avec la pandémie, la succession des vagues, l’incertitude et le taux d’absence qui s’ensuit de façon compréhensible. Mais tout est fait pour que cela reste le plus supportable possible. La direction a réintroduit le soutien psychologique, l’hypno-pause et d’autres mesures de soutien déjà mises en place précédemment sont à nouveau à l’étude. L’acceptation de l’initiative pour les soins infirmiers forts a été accueillie comme un formidable soutien populaire et un grand encouragement.»

«Les syndicats entretiennent l’émoi»

«Le personnel qui se mobilise a-t-il été informé par les syndicats, qui entretiennent l’émoi, que la suppression ne concerne que les nouveaux collaborateurs et non pas ceux qui reçoivent la prime actuellement?» réagit de son côté le conseiller d’État en charge de la Santé Mauro Poggia. Interrogé sur la suppression de ladite indemnité, le magistrat persiste et signe: «Instaurée alors que l’on ne trouvait pas de personnel soignant disposé à s’occuper de patients âgés, cette prime n’a plus de raison d’être aujourd’hui.»

Les manifestants de l’Hôpital de Bellerive n’en ont cure; ils demandent l’octroi de la prime de gériatrie pour tous les employés travaillant en milieu gériatrique dans le secteur public et subventionné, ainsi que des effectifs en suffisance pour assurer des soins de qualité à la population et préserver la santé des soignants.

Sollicité, le président des HUG, François Canonica, n’a pas souhaité s’exprimer.

