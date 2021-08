Pépite des réseaux – Hononpaslui, l’instagrameur qui anime les rues genevoises Danseur et comédien, il est devenu une célébrité locale à coups de vidéos et de gags diffusés sur Instagram et TikTok. Cécile Denayrouse

Hononpaslui, alias «The French Prince», en hommage au «Fresh Prince» joué par Will Smith dans «Le prince de Bel-Air», la mythique série des années 90. @Jeremy_Mrt

Il porte des vêtements qui nous parlent d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et pourtant l’influenceur genevois Hononpaslui est parfaitement ancré dans son époque. Son appétence pour le fluo, les vestes en jean et les casquettes à visière relevées nous ramène tout droit aux débuts des années 90, lorsque Will Smith éclaboussait de son talent la série «Le prince de Bel-Air» et devenait du même coup une star.

Mais si Hononpaslui possède certains airs de l’acteur américain et s’en amuse, la ressemblance s’arrête là. Son terrain de jeu à lui, ce sont les réseaux sociaux. En trois ans, à force de gags et de pas de danse dans les rues de Genève, Paris ou Los Angeles, ce pur concentré de bonne humeur a su séduire une communauté de près de 41’000 personnes sur Instagram et 85’000 sur TikTok.