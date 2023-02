Honneur aux dames chez Vacheron Constantin La marque horlogère expose plusieurs de ses montres anciennes destinées à la gent féminine dans sa boutique genevoise. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Montre Vacheron Constantin de 1960, de forme papillon, en or gris, diamants et saphirs. INTERNATIONAL SA

Jusqu’au 18 février, Vacheron Constantin expose un condensé de 200 ans d’histoire horlogère dédiée aux femmes. Neuf pièces historiques issues de sa collection privée trônent à la boutique de la place Longemalle à Genève, après quoi elles partiront pour celle de Zurich où elles séjourneront du 20 février au 2 mars. La gent féminine a en effet très tôt manifesté son intérêt pour les montres. D’ailleurs, c’est elle qui fut la première à les porter au poignet, bien avant la généralisation des montres-bracelets dans la première moitié du XXe siècle.

La première référence dont témoigne la collection héritage de la marque (riche de plus de 1300 pièces) remonte à 1815. Il s’agit d’une montre de poche en or jaune finement gravé d’un motif floral rehaussé de grenats. Et si la plupart des pièces dame affichent une allure d’authentique bijou, elles n’en oublient pas pour autant d’être fonctionnelles. Comme le montrent ces modèles à calendrier ou à répétition des quarts. Ces dernières étaient très recherchées par les grandes fortunes du début du XIXe siècle. Car elles permettaient de connaître l’heure dans l’obscurité et de provoquer les conversations par la fascination qu’elles exerçaient sur autrui.

Au début du XXe siècle, place aux cadrans minuscules et aux mouvements tout aussi petits qu’ils coiffaient. À l’instar de ce calibre baguette sorti par Vacheron Constantin en 1915 et qui ne mesure que 21,5 x 6,5 mm. Tandis que des années folles, on retient surtout ces montres à secret dissimulant leur cadran sous des ornements d’or ou de pierres précieuses qu’il faut soulever ou faire coulisser sur le côté pour lire l’heure. Car il était alors très inconvenant de consulter sa montre lors d’un événement distingué. En particulier pour ces dames.

Mais c’est aussi durant cette période que les formes extravagantes se sont répandues; ovales, rectangulaires, carrées, à angles vifs ou arrondis, avec des boîtiers souvent allongés et incurvés pour mieux épouser la courbe du poignet. Quant au modèle illustré ci-contre, il trahit l’intense créativité qui a caractérisé les années 1960-1970.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.