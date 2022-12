Horlogerie – Honneur à la seconde main Bucherer devient le premier revendeur officiel Rolex Certified Pre-Owned en Europe. Authenticité garantie! Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Rolex Oyster Perpetual Date Explorer II de 1989. ROLEX/FEDERICO BERARDI

Désormais, une montre vendue sur trois est de seconde main, ou pre-owned, comme on préfère le dire du côté des marques. D’après le rapport Deloitte 2022, la taille du marché évolue actuellement autour des 20 milliards de francs et devrait monter à 30 milliards d’ici à 2030, avec la moitié provenant du marché primaire. Le luxe en général a fait un bond de 65% en quatre ans, contre 12% pour le segment du neuf, pour atteindre 33 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021. Une évidence lorsque l’on sait que pour la génération Z, la circularité est la deuxième motivation d’achat après le prix, et qu’en réalité près de 92% des montres et des bijoux ne sont pas portés. Beaucoup dorment dans des coffres ou des tiroirs. Sans compter la rareté de certains modèles que l’on met des années à obtenir.

Ce boom, beaucoup le comparent à celui d’internet il y a une vingtaine d’années. De quoi aiguiser l’intérêt d’entreprises telles que Bucherer, spécialisée dans l’horlogerie et la joaillerie de luxe. Fondée en 1888 à Lucerne, celle-ci s’est lancée dans le commerce des montres de seconde main en 2019. Une réussite. Aussi bien en ligne qu’en boutique. Si la quantité et la variété des modèles ont très vite augmenté, un réseau de distribution Certified Pre-Owned (CPO) s’est savamment développé. Aujourd’hui, il en existe près de 50 dans le monde.

Non contente de cette performance, Bucherer devient aujourd’hui le premier détaillant à rejoindre le programme Rolex Certified Pre-Owned en Europe. Dans ce cadre, toutes les montres Rolex CPO vendues chez Bucherer sont authentifiées par Rolex elle-même. Et les modèles bénéficient d’une garantie internationale de deux ans, ainsi que d’accessoires Rolex CPO dédiés. De quoi rendre la chose encore plus attractive et transparente, et renforcer d’autant la base de confiance des clients.

Cette étape importante est d’ores et déjà mise en place dans les points de vente Certified Pre-Owned de Suisse, d’Allemagne, d’Autriche, de France, du Danemark et du Royaume-Uni. Les États-Unis suivront.

