Drame en Hongrie – Un accident de car sur l’autoroute a fait huit morts Un véhicule qui transportait une cinquantaine de passagers a percuté dimanche la pile d’un viaduc à 70 km de Budapest. Huit personnes ont perdu la vie et deux passagers ont été grièvement blessés.

Aucun détail n’a été fourni à ce stade sur l’âge et l’identité des victimes. (Photo d’illustration) KEYSTONE/AP Photo/MTI/Gyula Toth

Huit personnes sont mortes dimanche dans un accident d’autocar survenu sur l’autoroute à 70 km au sud-ouest de Budapest, a annoncé la police hongroise sur son site internet.

Le véhicule immatriculé en Hongrie, qui transportait une cinquantaine de passagers, a percuté vers 04h55 (heure locale et suisse) la pile d’un viaduc surplombant la route pour une raison indéterminée, selon la même source.

Deux autres passagers ont été grièvement blessés et 46 plus légèrement. Aucun détail n’a été fourni à ce stade sur l’âge et l’identité des victimes.

Parmi les derniers gros accidents routiers en Hongrie, 33 personnes avaient péri en 2003 dans une collision entre un train et un car de touristes allemands à Siofok, une ville balnéaire à 100 km au sud-ouest de Budapest, au bord du lac Balaton, dans l’une des régions les plus touristiques du pays.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.