Meurtre à Genève – Homme abattu à Vernier (GE): «Mon neveu n’était pas libre» La tante du trentenaire qui a accusé sa femme de lui avoir tiré dessus témoigne. Il aurait été battu par son épouse et soumis à son emprise. Julien Culet

Thierry travaillait dans le bâtiment et était marié depuis deux ans. DR

«Nous n’avons pas vu son corps, nous n’arrivons pas à réaliser. Pour nous, il est juste à l’hôpital et il va bientôt en sortir.» Mélissa est toujours sous le choc du décès de son neveu, Thierry. Ce jeune Mauricien de 31 ans a été abattu à Vernier (GE), le 29 décembre. Avant de mourir au bord du Rhône, il a pu appeler la police pour affirmer que sa femme venait de lui tirer dessus. Interpellée et mise en détention, celle-ci nie être l’auteur du coup de feu. La tante de la victime n’a aucun doute. Son neveu était maltraité depuis son mariage, à la limite de la séquestration. «Elle lui prenait quasi toute sa paie à la fin du mois et lui avait caché son passeport. Il n’était pas libre», rapporte Mélissa.