Colombie – Hommage aux sauveteurs des enfants perdus dans la jungle Le gouvernement a décerné lundi l’une des plus hautes décorations aux militaires et indigènes qui ont retrouvé les quatre enfants indigènes perdus dans la jungle amazonienne.

Gustavo Petro décore un soldat lors d’une cérémonie le 26 juin 2023. AFP

Le président Gustavo Petro a remis au palais présidentiel les médailles de l’Ordre de Boyacá -la deuxième plus haute distinction pour les militaires et la première pour les civils- aux soldats et indigènes qui ont participé aux recherches, mais également à la mère de Wilson, le chien renifleur toujours porté disparu dans la jungle.

Gustavo Petro a salué le travail conjoint des forces armées et des communautés indigènes qui ont retrouvé les enfants le 9 juin, après l’accident d’avion survenu le 1er mai qui a coûté la vie à leur mère, à un proche et au pilote. «Plus que les médailles, qui sont symboliques, (…) le grand prix, la grande récompense, s’appelle: la vie», a-t-il assuré, mettant en avant les compétences techniques des militaires et la connaissance de la jungle par les indigènes.

Le petit avion dans lequel se trouvaient les enfants s’est écrasé dans une zone reculée du département de Caquetá, dans le sud du pays. Mais Lesly (13 ans), Soleiny (9 ans), Tien Noriel (5 ans) et Cristin (1 an) ont survécu à l’impact puis à la jungle, guidés par les connaissances «ancestrales» du peuple indigène, a souligné Gustavo Petro, qui a salué le miraculeux dénouement comme une victoire pour son gouvernement.

Les recherches ont été menées par l’armée tant par voie terrestre qu’aérienne, ainsi qu’à l’aide de satellites. Les indigènes, quant à eux, ont assuré s’être connectés à la «Terre mère» pour guider leurs recherches.

Je suis reconnaissant pour «l’énorme travail que vous avez accompli ensemble», a ajouté Gustavo Petro, saluant tout particulièrement le général Pedro Sanchez à la tête de l’opération de sauvetage. Ce dernier a estimé lors de la cérémonie «peu probable» que Wilson, qui avait été semble-t-il en contact avec les enfants avant qu’ils ne soient retrouvés, soit retrouvé. Il a cependant assuré que les efforts pour le retrouver n’étaient pas terminés. La mère du chien, Drugia, a été récompensée en son honneur.

Les enfants, retrouvés très faibles et amaigris, se trouvent toujours à l’hôpital militaire de Bogota.

AFP

