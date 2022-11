Elle avait 22 ans, Mahsan. Elle rêvait de visiter la capitale qu’elle était venue découvrir. Elle se promène dans le bazar de Téhéran, où elle hume les arômes des épices: la cardamome, le sumac et le safran. Elle sent la délicieuse odeur du pain taftan sorti brûlant du four, et le parfum des fleurs d’oranger qui embaument son voile. Elle dévore de ses yeux les portraits déteints des miniatures persanes estompés par les rais intenses du soleil.

Fascinée par les poèmes calligraphiés qui accompagnent ces visages de femmes aux traits fins, elle regarde leur chevelure noire bleutée qui descend jusqu’à la taille et disparaît dans la nuit des temps. Elle se sent accueillie par ces indolentes aux yeux en amande, ces houris descendues sur terre qui l’invitent à s’asseoir à côté d’elles où des paons et des cavaliers se toisent du regard. Poussée par la soif, elle sort du bazar et finit par s’asseoir dans un tchai rané situé dans un jardin où règne un arbre de jasmin aux fleurs blanches. Leur parfum délicat se mêle au fumet âcre du thé Darjeeling qui s’échappe d’un samovar poussif roupillant à l’entrée de la maisonnette où trône une fontaine en pierre. Tel un soufi pensif, assis dans son coin, il lui souhaite la bienvenue.

Tous ses sens sont éveillés à cette voluptueuse beauté évanescente qui pénètre son âme et envahit son cœur d’une rêverie méditative dans laquelle elle souhaite demeurer indéfiniment, pour oublier l’écharde, vive et étincelante, qui a ouvert une plaie dans son flanc et a lacéré à vif ses espoirs.

«Des rêves, elle en avait. Elle voulait écrire la beauté d’Iran.»

Mahsan se sait mourir. Ce sont ses derniers instants loin de ses proches. Des larmes coulent sur son visage tuméfié et dans sa bouche entrouverte un tube d’oxygène lui vient en aide aux derniers moments de sa courte vie. Elle pleure inconsolée sa propre mort. Elle voit au loin les dunes, telles des danseuses mystiques, voilées de subtiles ombres violettes, entourer la terre ocre qu’elle foulait de ses pieds. Son esprit, errant comme un spectre désarticulé, ne parvient plus à retrouver le paisible sommeil qu’elle a jadis connu.

Le sang ruisselle de son flanc et la nuit est gorgée de cadavres qui lui rendent visite et la réveillent en sursaut. Des monstres escaladent le puits du jardin. Une infâme odeur de pourriture pestilentielle envahit ses rêves et au réveil, le goût doucereux et quelque peu rêche de sang séché dans la bouche. Seul, le jasmin parvient par une légère brise à la réconforter.

«Ce sont les derniers instants de ma vie», se dit-elle. Des rêves, elle en avait. Elle voulait écrire la beauté d’Iran. Mahsan poursuit ainsi ses écrits dans sa tête. Elle sait qu’elle meurt et continue à communiquer dans sa tête avec ceux qui crient dehors encore plus fort: «Chantez, dansez, enlevez vos voiles.» Elle sent que la victoire n’est plus très loin: je meurs libre car dans mon cœur je continue à chanter Hafez et Khayam. Je me dis que bientôt, les poètes régneront sur l’Iran.

Shiva Riahi Afficher plus Guide culturelle en Suisse romande.

