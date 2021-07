La rédaction - Hommage à l’homme qui a tout fait faux sans le reconnaître

Lorsque j’ai appris jeudi matin la mort de Donald Rumsfeld, un vieux souvenir m’est remonté en mémoire. Nous sommes en 2003, dans la salle de rédaction d’un magazine qui existait encore, «L’Hebdo». On discute de la guerre en Irak, des conséquences qu’elle aura et de la toute-puissance des néocons aux États-Unis… «Attention, avertit le réd-chef Alain Jeannet pour nuancer la fureur de sa rédaction, les néoconservateurs ne sont pas des idiots, il faut connaître leurs écrits pour comprendre leur action. Et ne pas oublier que leur programme, c’est faire tomber les dictatures pour y instaurer la démocratie.»

Il avait raison. Les néocons avaient un rêve, et pas si méprisable en vérité. Derrière la bannière de la démocratie, leur but – on serait tenté de dire leur mission, tant ils y mettaient une ardeur exaltée – était de rétablir la grandeur des États-Unis de Ronald Reagan. Car dans leur imaginaire, il avait terrassé à lui seul le communisme, et ce qu’il avait fait en URSS, il s’agissait de le refaire en Afghanistan, puis en Irak, en Iran, en Corée du Nord… Avec la justification du 11 Septembre et de la lutte contre le terrorisme.

«Assurément Donald Rumsfeld n’était pas un idiot. Il fascinait les médias et le public.»

Assurément Donald Rumsfeld n’était pas un idiot. Il fascinait les médias et le public. Avec le vice-président Dick Cheney et son conseiller Paul Wolfowitz, ils ont organisé une attaque rapide contre les talibans en Afghanistan malgré les réticences de l’état-major, puis ils ont assumé un mensonge d’État sur les armes de destruction massive en Irak, créé la prison sans droits de Guantánamo, couvert la torture systématique et finalement se sont déshonorés avec le scandale de la prison d’Abou Ghraïb.

Vingt ans après, les soldats américains se retirent d’Afghanistan, laissant une capitale encerclée par les talibans. En Irak, le pays est ruiné, livré au chaos, et les morts se comptent par centaines de milliers, les réfugiés par millions.

Compliments et oublis

Après le décès de Donald Rumsfeld, George W. Bush a publié un communiqué plutôt habile: «Nous pleurons un fonctionnaire exemplaire, un homme très bon», note-t-il, ajoutant que grâce à lui, «les États-Unis sont plus sûrs». Deux affirmations fort défendables, car qui saurait juger de la bonté d’un homme ou nier que les États-Unis n’ont plus connu d’attentat depuis le 11 Septembre 2001? Mais vous noterez que tout le reste, la victoire des talibans, des dictateurs, la dispersion du terrorisme, les morts, le chaos, toutes les promesses trahies, Double W n’en dit mot. Un oubli, peut-être.

Donald Rumsfeld, paix à son âme, n’avait jamais exprimé le moindre mea culpa. Dans ses mémoires publiés en 2011, il allait jusqu’à estimer que «débarrasser la région du régime brutal de Saddam a créé un monde plus stable et plus sûr». Je ne sais pas comment vous réagissez à cette manière d’ignorer de la réalité. Moi je me dis que Rumsfeld a imposé un style, et qu’en suivant la trace qu’il a laissée, avec les néocons, on comprend mieux un certain Donald…

Alain Rebetez Afficher plus Correspondant à Paris Yvain Genevay

