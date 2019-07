«Home Sweet Home» mate les Anglais par le trou de la serrure

Le cliché des alignées de maisons de briques cimentées par la révolution industrielle des années 60 perdure, Royaume-Uni immuable. «Home Sweet Home», exposition aux Rencontres d’Arles doublée d’un livre, va plus loin, derrière la porte de ces quartiers ouvriers. Dans les salons se matérialise la jonction entre vie privée et publique. Et toute la complexité des époques sculptées par les mouvements sociopolitiques, mais toujours noyautée par la notion de foyer si chère aux Britanniques.

Une trentaine de photographes matent des constantes solides, une excentricité flegmatique par exemple, étanche aux lois de bon et mauvais goût. Martin Parr, star des mateurs sociétaux, cueille évidemment ces «Signes des temps» avec une bienveillance crue qui tolère jusqu’au dernier nœud papillon de caniche. L’infraordinaire est aussi célébré par un Stephen McCoy qui se proclame «archéologue de la carpette» et fouille dans les sacs d’aspirateur. Les souvenirs à la pelle, Tom Hunter et Chris Leslie les ramassent dans les barres bétonnées de Glasgow aux corridors sinistres, ces «streets in the sky» qui devaient révolutionner l’urbanisme des années 80.

Même dans les remugles des squats, l’espace génère sa poésie générationnelle. Et jusqu’à l’ère contemporaine, conclue sur une série magistrale de John Paul Evans. «Till Death Us Do Part», ou l’histoire de vieux maris qui sirotent en gentleman leur thé au breakfast, caché derrière leur journal. Un couple de citoyens ordinaires.

