Rive – Homard, bœuf et divers petits bonheurs au Patio Rive Gauche Ce restaurant s’est spécialisé dans ce duo de choc, mais le chef Rodolphe Estiot-Braud a des bottes secrètes. Alain Giroud

Rodolphe Estiot-Braud ( chef de cuisine ) et Alexia Chenevard ( directrice de salle ). Magali Girardin

Bœuf ou homard? Au Patio Rive gauche, question quasi inévitable. La formule mise en place par Philippe Chevrier et exécutée avec talent par le chef Rodolphe Estiot-Braud tient toujours. Pièces de bovins de belle naissance et des crustacés du Maine se succèdent dans les assiettes, parfois ensemble. Mais la carte conserve des classiques lancés à l’époque par Michel Prato. Un patron qui avait engagé à ses débuts un certain Philippe Chevrier qui faisait ses premiers pas de chef en sortant de chez Fredy Girardet. Alors grignotons de belles cuisses de grenouilles fraîches, à peine farinées, dorées avec un soupçon d’ail, du persil et des dés de tomates apportant un peu de fraîcheur. Le chef ne mégote pas sur le poivre, un tonus bienvenu.