Ski alpin – Holdener connaît la combine pour gagner La Schwytzoise, à la peine cet hiver, visera le triplé en combiné alpin, lundi dès le premier jour des Mondiaux de ski alpin. Sylvain Bolt, Cortina d'Ampezzo

Wendy Holdener (27 ans) règne sur le combiné alpin depuis quatre ans. Keystone

Pour la Suisse, qu’importe la discipline, le genre ou la neige, pourvu qu’il y ait l’ivresse. L’équipe nationale a ouvert trente-huit bouteilles de champagne depuis le début de l’hiver. Un feu d’artifice, du slalom à la descente, qui confirme le statut de nation numéro un du ski retrouvé la saison passée après trente ans de règne autrichien.

Lâchée par ses coaches

Le pays se prend à rêver d’une razzia aux Mondiaux de Cortina d’Ampezzo, qui débutent lundi avec le combiné féminin auquel la Suisse a pris l’habitude de répondre avec l’or et la manière. Double tenante du titre (2017 et 2019), Wendy Holdener est également bronzée olympique dans cette discipline qui s’accroche au programme. «Cette épreuve est très importante pour moi, J’ai traversé une période compliquée, j’espère trouver la solution pour être performante, a confié la Schwytzoise. S’il me manquait quelque chose, je ne serais pas au départ.» La skieuse d’Unteriberg vise le triplé mondial dans les Dolomites. «Mais ça sera très serré, nous sommes sept ou huit à viser l’or!»