Projections optimistes – Holcim en veut plus La multinationale a revu à la hausse ses objectifs de croissance pour le deuxième trimestre.

1 / 1 La copie rendue par le géant des matériaux de construction s’inscrit dans le haut de la fourchette des projections des analystes sondés par l’agence AWP pour ce qui est des recettes. VANESSA CARDOSO

Le groupe Holcim a revu à la hausse ses objectifs de croissance pour l’exercice en cours, après avoir bouclé les trois premiers mois sur un chiffre d’affaires en baisse de 11,1% sur un an à 5,73 milliards de francs, en raison de la cession de ses activités indiennes en septembre dernier.

En termes organiques toutefois, la multinationale zougoise a fait état vendredi dans un communiqué d’une croissance organique de 8,0%, ainsi que d’une progression de 12% de la performance opérationnelle (Ebit) récurrente ressortie à 493 millions de francs.

La copie rendue par le géant des matériaux de construction s’inscrit dans le haut de la fourchette des projections des analystes sondés par l’agence AWP pour ce qui est des recettes, alors que la croissance organique à périmètre constant (LFL) et l’Ebit récurrent ont dépassé les pronostics les plus optimistes

Forte de ces résultats, la direction de Holcim a relevé ses objectifs pour l’ensemble de l’exercice et vise désormais une croissance organique des ventes LFL de plus de 6%, contre 3-5% précédemment, de 10% pour l’Ebit récurrent et d’au moins 16% pour la marge correspondante. Pour ce qui est du flux de trésorerie disponible, la barre reste à 3 milliards de francs.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.