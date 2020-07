Editorial – Hodgers malmené par les siens Opinion Laurence Bezaguet

Il ne fait pas bon être responsable du Territoire actuellement! Malgré des débuts prometteurs portés par un discours attractif – «densifions la ville pour préserver la campagne et combattre les bouchons» –, Antonio Hodgers n’y arrive plus. Après les rejets en votation populaire des projets du Petit-Saconnex et de Cointrin, c’est au tour des Vernets d’être attaqués.