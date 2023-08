Hockey sur glace – Champions League: Genève battu, Bienne gagnant Les deux finalistes du dernier championnat de National League ont commencé leur campagne européenne jeudi. Yves Desplands

Jan Cadieux et ses joueurs reviennent battus d’Autriche. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Respectivement champion et vice-champion de Suisse, Genève Servette et Bienne ont commencé leur campagne européenne jeudi soir en Champions League. Les Genevois se sont déplacés en Autriche pour y affronter le HC Innsbruck et ils ont perdu 5-2, alors que les Biennois ont gagné à la Tissot Arena contre les Slovaques du HC Kosice 3-1.

À la Tiroler Wasserkraft Arena, devant 2400 spectateurs, les joueurs de Jan Cadieux, qui retrouvaient la compétition continentale sept ans après leur dernière participation, ont commencé la rencontre de la meilleure manière possible en marquant deux buts en 2’31’’ grâce à Arnaud Jacquemet (2e) et Vincent Praplan (3e).

Mais départ idéal ne veut pas dire match parfait, les Aigles l’ont découvert au deuxième tiers en encaissant trois buts. Lukas Bär (28e), Kevin Roy (33e) et Braeden Shaw à 5 contre 3 (39e) ont fait passer Innsbruck devant au tableau d’affichage. La défaite s’est concrétisée dans la cage vide pour les Genevois, quand Corey Mackin (59e) et Kevin Roy (60e) ont fait passer la marque à 5-2. Les Servettiens se déplaceront à Kosice pour leur deuxième match, le 2 septembre (18h.)

Bienne solide

Bienne, de son côté, a aussi entamé les débats en marquant rapidement par Gaëtan Haas (9e) à la suite d’une bourde défensive adverse. Mais les Slovaques n’ont pas tardé à répliquer, en power play, par la canne de Joona Jääskeläinen (12e).

C’est encore une faute défensive qui a permis aux joueurs de Petri Matikainen de prendre un avantage définitif au début de la deuxième période par Ian Derungs (24e), pour le plus grand plaisir des 3463 spectateurs. Et, dans la cage vide, Jere Sallinen (59e) a scellé le score pour les hôtes. Les Biennois joueront leur deuxième rencontre le 2 septembre (18h.30), à domicile, contre Innsbruck.

