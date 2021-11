Lettre du jour – Histoires ou caricatures? Opinion Courrier des lecteurs

Cologny, 14 novembre

Depuis plusieurs semaines, la RTS inflige à ses téléspectateurs chaque veille de dimanche – et à une heure de grande écoute (20h10-20h15) – une minisérie historique télévisée, dont les auteurs n’ont même pas le courage d’énoncer l’intégralité de leur titre en se retranchant derrière les initiales du fondateur du christianisme.

En fait d’évocation de la «Vie de J.-C.», défendue par la RTS pour son approche «avec légèreté et humour des grandes histoires autour de la vie du Christ» (sic), il s’agit en réalité d’une série de caricatures du Christ et de ses apôtres d’une vulgarité et d’une veine provocatrice qui n’ont d’égales que les tristement célèbres «caricatures de Mahomet»: mise en scène d’apôtre en exhibitionniste, montrant son sexe en se plaignant que le «Maître» n’ait pas voulu faire de miracle pour lui en agrandissant son membre viril (sic), réduction de l’invocation de la Troisième Personne de la Trinité à «Sainte Espirite», utilisation abusive du sublime «Sermon sur la Montagne» dans un sens politique se terminant par un «et le consul, qu’on l’enc» (resic). Et l’on abrège l’éventail du florilège…

Jusqu’à quand faudra-t-il tolérer ces débiles et blessantes atteintes à la foi sur nos écrans pour pouvoir porter plainte pour propos, épisodes et représentations de nature blasphématoire sans être qualifié d’«intégriste»?

Et, par ailleurs, quelle décadence à la tête de la RTS depuis l’époque des Guillaume Chenevière! N’est-il pas temps de chasser les «marchands du Temple» de la SSR qui couvre de telles inepties?

Sans doute sera-ce le meilleur épisode de cette «Vie de J.-C.»!

Prof. hon. Alfred Dufour

