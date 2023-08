Histoires d’hygiène 7/7 – Prions la déesse Cloacina, gardienne de nos égouts La ville dépend de ses canalisations comme la salle de bains de sa plomberie et le corps de ses intestins. Quitte à se pincer le nez, zoom sur la face cachée de nos réseaux d’eaux. Katia Berger

On ne rend pas suffisamment grâce à la divinité païenne Cloacine, associée à Vénus. On l’a même expurgée de notre Olympe, où l’on croise pourtant plus superfétatoire qu’elle. Imaginez donc un instant les égouts, auxquels elle préside, partir à vau-l’eau. Imaginez ne plus pouvoir vous appuyer sur votre chasse comme vous comptez sur votre vanne. Bonjour l’atmosphère.

Remontons un peu le courant jusqu’au IIe millénaire avant notre ère. Dans la vallée de l’Indus, le site harappéen de Mohenjo Daro (Pakistan actuel) révèle déjà un système de canalisations sophistiqué. Idem du côté de Santorin et de son Akrotiri, dans les Cyclades grecques.

Les Romains ne sont pas en reste, qui évacuaient les eaux usées en plus d’acheminer les propres par des aqueducs savamment inclinés. En l’an 200, l’Urbs comptait grosso modo un million de tubes digestifs actifs sur son sol: il fallait aussi bien les désaltérer que les préserver des bactéries dues à leurs propres déjections. Cloacina était là pour y veiller.

Aujourd’hui encore, en collant son oreille contre une porte en plein cœur du Forum antique, on entend glouglouter au tréfonds de la Cloaca Maxima, créée au VIIe siècle av. J.-C. D’abord à ciel ouvert, ce Grand Cloaque de 600 mètres de long, 4 de haut et 3 de large a été couvert par la suite pour mieux colmater les relents. Attention cependant aux gaz produits par la fermentation, qui peuvent faire péter la plomberie.

Au Moyen Âge, les infrastructures citadines se dégradent au gré du repeuplement des campagnes. À Londres, par exemple, la bonne vieille Tamise charrie à elle seule fèces humaines, entrailles animales, ordures et autres rebuts de manufacture. Le choléra, alors, ne guette pas que l’emmerdeur. À l’époque, on creuse des caniveaux à même les routes, où les excréments, espère-t-on, s’écouleront à la faveur de la prochaine averse.

Si des conduits souterrains réapparaissent à mesure que s’évapore le régime féodal, la double révolution du tout-à-l’égout et de la station d’épuration, elle, attendra les XIXe et XXe siècles. À noter que perdure en zones rurales l’utilisation de fosses septiques bêchées dans l’humus, à usage domestique surtout, qu’il est recommandé de vidanger périodiquement. Quant aux toilettes sèches plébiscitées dans les milieux écologistes, elles permettent d’économiser une bonne partie des 35% à 40% d’eau potable qui se déperdent quotidiennement en Occident.

Sous le domaine public genevois, pas moins de 280 kilomètres de tuyaux serpentent en réseau: un véritable intestin à l’échelle de la ville. Les plus gros collecteurs mesurant 2 mètres de diamètre, ils peuvent contenir l’un ou l’autre de la quinzaine d’employés assignés à leur entretien. Mais la plupart de ces drains n’excèdent pas 60 cm, et se contrôlent donc à l’aide de caméras.

Les boues de la Cité de Calvin voyagent ensuite jusqu’à Aïre, centre local de l’assainissement des eaux, où ces dernières se déversent à raison de 2000 litres par seconde. Les matières solides en sont alors extraites, puis se voient déshydratées et incinérées, pour finir reconverties en combustible ou en engrais. La roue tourne.

C’est ainsi que notre série hygiénique de l’été arrive à son terme, et tombe dans la cuvette sans causer d’autre éclaboussure que méditative.

