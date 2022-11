Sorties cinéma – Histoires de famille, de Pinocchio à Roschzy Zem Guillermo Del Toro retrouve ses «freaks» de Collodi. Les siens, c’est aussi ceux des Amandiers pour Valeria Bruni Tedeschi. Cécile Lecoultre Pascal Gavillet

«Les miens», famille, je vous aime

Le réalisateur et acteur Roschdy Zem met en scène ses propres histoires de famille. Touchant. DR

Qui n’a rêvé de dire ses quatre vérités à son entourage? De leur balancer ce qu’il pense secrètement, quitte à les blesser ou les choquer? C’est ce qui arrive à Moussa. Un jour, il fait une chute stupide et se cogne la tête. Au point de souffrir d’un traumatisme crânien.

Résultante de cet accident, il s’exprime désormais sans filtre et balance à ses proches tout ce qu’il pense réellement d’eux. Pour sa famille, c’est un autre traumatisme. Dans «Les miens», sa nouvelle réalisation, la septième déjà, le Franco-Marocain Roschdy Zem raconte, de manière à peine détournée, sa propre famille. Et c’est très réussi.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Les miens» Afficher plus Réalisateur: Roschdy Zem

Avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Maïwenn, Meriem Serbah

Chronique (Fra., 87’)

«Les amandiers», si cher Chéreau

A l’école de Patrice Chéreau, créateur des Amandiers, ici interprété par Louis Garrel. DR

Louis Garrel décidément, s’incruste dans le grand écran avec une grâce récréative époustouflante, hier en Godard période Wiazemsky dans «Le redoutable», ici en Patrice Chéreau à la création des Amandiers au mitan des années 1980. La comédienne et réalisatrice Valérie Bruni Tedeschi orchestre ce monde d’avant (le monde d’avant).

La cocaïne dope les esprits autant que l’amour libre, le sida pointe déjà en coulisses, Chéreau et Pierre Romans, amoureux homosexuels, n’en ont cure, leurs élèves, Vincent Pérez, Eva Ionesco et autre Agnès Jaoui prennent la leçon.

De crises de nerfs tragicomiques en exultations créatrices, la fièvre circule entre les peaux qui frissonnent et brûlent «au cœur de l’Europe».

«Les amandiers» Afficher plus Réalisateur: Valeria Bruni Tedeschi

Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer

Chronique (Fra., 125’)

«Mon pays imaginaire», si c’était le Chili

Le cinéaste Patricio Guzmán ne cesse de documenter les séismes politiques qui secouent le Chili. L’octogénaire était de passage au Festival de Cannes avec «Mon pays imaginaire», filmé à Santiago en octobre 2019.

Des étudiants sautent le tourniquet du métro, et soudain, un million et demi de personnes s’agglomèrent dans les rues, crient à plus de démocratie, de justice sociale, de soins médicaux, veulent une nouvelle Constitution. Comme un écho aux luttes de 1973 déjà vécues par le réalisateur, quand il fut emprisonné et contraint à l’exil. Ici, le militant donne surtout la parole aux femmes, éternelles rebelles.

«Mon pays imaginaire» Afficher plus Réalisateur: Patricio Guzmán

Documentaire (Chi., 87’)

Soirée débat à Payerne, Chexbres, etc.

«Pinocchio», Del Toro en Geppetto

Le pantin de Collodi, un vieux rêve de Guillermo Del Toro. DR

Guillermo Del Toro, délicat ange gardien des freaks, colossal directeur d’un récent «Cabinet de curiosités» sur Netflix, réveille la marionnette de l’Italien Carlo Collodi en 1916, sous les bombes de la Première guerre.

Sous notre nez s’agitent des névroses aussi éternelles que les tortures et les mensonges du fascisme, les infernales punitions promises aux mortels pécheurs, l’impossible rêve d’égaler les idéaux anciens. Avec une noirceur romanesque, Pinocchio marche le sourire des naïfs aux lèvres, le pas décidé vers le macabre.

De «Labyrinthe de Pan» en «Forme de l’eau», le réalisateur a souvent formulé en conte des récits fantastiques à la symbolique à la fois enfantine et adulte. Épaulé ici par le vétéran de l’animation stop motion Mark Gustafson, son pantin désarme.

«Pinocchio» Afficher plus Réalisateurs: Guillermo del Toro et Mark Gustafson

Animation (USA, 116’)

«Bones and All», Chalamet vire cannibale

Timothée Chalamet délicieusement vampirisé par le réalisateur Luca Guadagnino, a Metro Goldwyn Mayer Pictures dans «Bones and All». On en mangerait. Yannis Drakoulidis / Metro Goldw

Ames sensibles s’abstenir. L’expression n’a plus guère cours aujourd’hui et rappelle cette époque où le parfum de l‘interdit dictait sa loi, nous forçant à enfreindre celle-ci. Le cas de «Bones and All» est particulier. Le Luca Guadagnino de «Call Me by Your Name» retrouve là son acteur, Timothée Chalamet, l’un des rares comédiens actuels susceptibles de provoquer une hystérie chez ses fans.

Il en fait un ado cannibale qui lie son destin à une jeune femme jouée par Taylor Russell, qui est en quête de sa mère et se trouve, elle, aussi friande de chair humaine. Guadagnino traite tout cela avec sérieux. Un sentiment de malaise surgit de cette histoire aux accents glauques. Implacable, le film déroule son récit sans freins ni détours. Appréciable.

«Bones and All» Afficher plus Réalisateur: Luca Guadagnino

Avec Timothée Chalamet, Taylor Russell

Horreur (Ita./USA, 130’)

«Le menu», les petits plats dans les grands

Ralph Fiennes et Anya Taylor-Joy d’humeur «top chef» dans «The Menu». Eric Zachanowich

C’est un menu a priori gastronomique que vont déguster quelques invités triés sur le volet dans un restaurant très coté sur une île. Parmi eux, un jeune couple (Anya Taylor-Joy et Nicholas Hoult) qui ne se doute pas encore quelle tournure les événements vont prendre. Car le chef (Ralph Fiennes) a concocté un menu conceptuel dont les convives eux-mêmes font partie.

De ce presque huis clos souvent étouffant, on notera un art du suspense consommé, une méchanceté qui vient assaisonner l’ensemble – «Le Menu» de Mark Mylod n’est pas un film aimable – et une étuvée finale quelque peu glaçante, si l’on peut dire. Un exercice d’humour noir corrosif.

«Le menu» Afficher plus Réalisateur: Mark Mylod

Avec Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy

Horreur (USA, 108’)

«Mad Heidi», des boulettes dans la fondue

Dans le cinéma d’exploitation, on ne connaissait pas encore la swissploitation. Considérons que c’est chose faite avec «Mad Heidi», premier fleuron du genre qui nous est d’ailleurs présenté comme tel. Inspiré de Heidi, qu’on avait le droit de préférer sous les traits de Shirley Temple en 1937, ce produit présente une Suisse future et imaginaire, dystopique, dominée par un magnat du fromage aux méthodes ouvertement fascistes. Pour libérer son pays de ce joug, Heidi devra se transformer en guerrière féroce.

Parodique, d’une manière trop outrancière pour exercer un quelconque attrait, ce film pioche allègrement dans le cinéma d’horreur bon marché, celui des doubles programmes et des midnight movies. Cette industrie du bis, qui comporte un nombre incalculable de sous-genres, débouche ici sur un ersatz de cinéma gore, avec crânes qui explosent et viscères à l’air, sans se soucier de vraisemblance ou continuité. Le problème, c’est qu’à force de multiplier les emprunts et de ne pas savoir comment meubler un scénario bancal, le film ne va absolument nulle part. Les amateurs de cinéma gore auront déjà vu mieux, plus drôle ou plus horrifique.

«Mad Heidi» Afficher plus Réalisateurs: Johannes Hartmann et Sandro Klopfstein

Avec Alice Lucy, Max Rudlinger

Comédie d’horreur (CH, 90’)

