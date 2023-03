Festival à Genève – Histoire et Cité nourrira généreusement son public Les curieux d’histoire, à Genève, Lausanne et Neuchâtel, s’apprêtent à goûter un copieux menu. Benjamin Chaix

Banquet sur la Treille lors du 100 e anniversaire de l’entrée de Genève dans la Confédération. BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE

On pourrait filer la métaphore à l’envi, à propos du thème de ce 8e Festival Histoire et Cité: «Nourrir le monde». Il est copieux mais, espérons-le, pas indigeste. Apparemment goûteux, il réunira la crème des spécialistes devant un auditoire jamais rassasié, qui boira leurs paroles. Pour mettre le couvert, l’équipe de la Maison de l’histoire de l’Université de Genève a mis les petits plats dans les grands. Parmi ceux qui ont retroussé leurs manches, il y a Sébastien Farré, le directeur exécutif, et Thierry Maurice, collaborateur scientifique. On les a rencontrés à quelques jours de l’ouverture de la manifestation.