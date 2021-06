LIVRES | 20% de rabais pour les abonnés – Histoire de bornes – Les frontières de Genève D'Olivier Cavaleri. Lorsque la frontière décide du chemin, quand les pierres gravées racontent l’histoire du pays, l’aventure aux confins du canton de Genève plonge dans l’âme profonde d’une région naturellement belle.

Histoire de bornes – Les frontières de Genève DR

Ce guide vous propose de découvrir l’histoire des frontières de Genève de deux manières: l’une ludique par le biais de la randonnée pédestre, l’autre plus scientifique à l’aide d’une présentation détaillée et complète des bornes-frontière. Combiner les deux ou choisir l’une ou l’autre: à vous de décider. L’ouvrage décrypte la systématique des abornements qui se sont succédé au gré des régimes politiques en place de part et d’autre de la frontière.

La documentation historique sur les bornes résulte de plusieurs années d’études dans les archives suisses, françaises, et italiennes ainsi que de recherches actives in situ. Laissez les blasons et les inscriptions gravés conter leur l’histoire étonnante dans un cadre naturel magnifique!

Dix-huit randonnées proposées

Chacune avec une fiche résumant l’essentiel

Un plan détaillé et une description illustrée de la promenade comprenant les bornes-frontière les plus intéressantes

Prix et informations*:

Prix abonné(e) Tribune de Genève: Fr. 27.–*

Prix non-abonné(e) Tribune de Genève: Fr. 34*

Format: 15 x 22 cm, 304 pages

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement par les éditions partenaires et ne peuvent être groupés que par éditeur. Un délai de livraison de 10 à 20 jours est à prévoir.

Dans la limite des stocks disponibles.

* Frais de port et emballage, en sus.

