Hockey sur glace – Hischier nommé capitaine des New Jersey Devils Le centre valaisan de 22 ans est officiellement devenu le troisième Suisse à être nommé capitaine d’une équipe de NHL. Sport-Center

Nico Hischier va endosser de nouvelles responsabilités chez les Devils. USA TODAY Sports

La rumeur, apparue il y a quelques jours, n’a pas tardé à se concrétiser: Nico Hischier a été nommé capitaine des New Jersey Devils. Il devient ainsi le troisième Suisse à endosser cette responsabilité en NHL, après Mark Streit aux New York Islanders et Roman Josi à Nashville.

Le Valaisan prend la place du défenseur Andy Greene, échangé aux Islanders il y a un an après avoir été capitaine lors des cinq dernières saisons. Il devient par la même occasion le plus jeune capitaine actuel de NHL, du haut de ses 22 ans.

Premier choix de la draft 2017, Hischier dispute actuellement sa quatrième saison avec les Devils, pour un bilan de 135 points (51 buts, 84 passes) en 209 matches de saison régulière et un but en cinq matches de séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

Comme un bonheur ne vient jamais seul, il devrait aussi disputer son premier match de la saison dans la nuit de samedi à dimanche contre les Buffalo Sabres. Blessé au pied durant l’intersaison, il a ensuite été contraint de suivre le protocole sanitaire de la Ligue jusqu'à vendredi, ce qui l’a éloigné des patinoires jusqu'à présent.

Nico Hischier a signé un contrat de sept ans avec les Devils en octobre 2019, pour une valeur totale de de 50,75 millions de dollars (soit une moyenne de 7,25 millions de dollars par saison).