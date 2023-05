Hockey sur glace – Hischier et Siegenthaler vont rejoindre l’équipe de Suisse Les deux joueurs des New Jersey Devils ont confirmé qu’ils se rendraient à Riga dans quelques jours pour disputer les championnats du monde. Claude-Alain Zufferey

Nico Hischier troquera son maillot des Devils contre celui de la Suisse. Getty Images via AFP

Bonne nouvelle pour Patrick Fischer et sa troupe. Nico Hischier et Jonas Siegenthaler vont traverser l’Atlantique pour rejoindre Riga et l’équipe suisse de hockey.

Les deux joueurs des New Jersey Devils ont confirmé qu’ils porteront le maillot de leur sélection nationale dans le cadre des Mondiaux 2023. Ils n’ont pas encore précisé la date exacte de leur arrivée. Mais c’est pour dans ces prochains jours.

Akira Schmid se tâte encore

Quant au jeune portier des Devils, Akira Schmid, il a déclaré qu’il n'avait pas encore pris de décision quant à sa participation aux championnats du monde avec la Suisse.

Une source interne à son club de NHL a déclaré que le gardien devait encore parler avec le staff de Newark avant de donner son approbation officielle. Par conséquent, Joren van Pottelberghe n’est plus inscrit sur la liste de l’équipe de Suisse, mais il ne va pas encore rentrer à la maison.

Le Biennois Mike Künzle va quant à lui regagner la Suisse. Le défenseur des Columbus Blue Jackets Tim Berni et l’attaquant du Lausanne Hockey-Club Dmien Riat devrait également prendre le même chemin.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.