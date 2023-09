Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment le sport local à Genève, le basket, les courses de ski alpin et de cyclisme. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. A couvert également de grands événements comme les Jeux olympiques et l'Euro foot. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève.