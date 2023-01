Ski alpin – Hintermann voit la vie en rose, Odermatt en noir La première descente de Kitzbühel a permis à Niels Hintermann de monter sur le podium (3e). Les Romands Alexis Monney (11e) et Justin Murisier (12e) ont rempli les critères pour la descente des Mondiaux. Marco Odermatt, lui, s’est blessé au genou gauche. Sylvain Bolt Kitzbühel

Niels Hintermann a décroché un podium (3e) sur la terrible Streif. AFP

Il y a six ans, Niels Hintermann avait créé la sensation à Wengen, s’imposant à l’issue d’un combiné faussé par l’arrivée de la neige, qui lui avait permis de s’imposer alors qu’il n’était que 23e à l’issue du slalom. Vendredi, au bas de la Streif, le Zurichois de 27 ans a tremblé, car c’est l’inverse qui s’est produit. Le soleil est apparu, rendant la visibilité bien meilleure, alors qu’elle avait notamment joué des tours à Beat Feuz (28e).

Cela a permis à l’Italien Florian Schieder (27 ans), qui n’avait jamais fait mieux que 13e en Coupe du monde, de prendre la lumière avec son dossard 43 en s’intercalant entre Kriechmayr (1er) et Hintermann (3e). «L’attente a été longue, je suis heureux que tout se soit aligné pour ce podium et je vais désormais tout faire pour être d’attaque demain, a confié le Zurichois, auteur de son 6e podium dans la discipline. C’est un rêve de signer un podium sur la Streif!»

«On a eu un peu de chance avec la météo, après j’ai montré du bon ski. La confiance est là, je me pose moins de questions au départ et tout s’enchaîne» Alexis Monney, 11e de la descente de Kitzbühel

Et la meilleure visibilité a aussi souri aux Romands. Après son exploit il y a une semaine sur le Lauberhorn, Alexis Monney a décroché un excellent 11e rang pour sa deuxième Streif. «C’est assez fou de faire un tel résultat ici, a relevé un peu étonné de son nouveau coup le Fribourgeois. On a eu un peu de chance avec la météo, après j’ai montré du bon ski. La confiance est là, je me pose moins de questions au départ et tout s’enchaîne. C’est incroyable! Si demain je me rate, ce n’est pas trop grave. Je suis jeune, j’espère avoir encore quelques années devant moi.»

Alexis Monney a rempli les critères de sélection pour les Mondiaux en descente. AFP

À 23 ans, le Fribourgeois a rempli les critères pour la descente des Mondiaux de Méribel/Courchevel. «Jamais je n’aurais imaginé cela en début de saison, a souri l’espoir suisse. Mais d’autres ont réussi les critères et il reste des courses.» La bataille pour le dernier ticket aux Mondiaux pourrait se jouer entre deux Romands. Car le Valaisan Justin Murisier, pour sa première descente sur la Streif, s’est classé juste derrière Monney, se qualifiant aussi officiellement pour la descente des Mondiaux.

Odermatt blessé au genou gauche

«Sincèrement, c’est la 10e descente dans ma carrière et j’apprends encore, donc je suis très heureux car je sais que j’ai encore du potentiel, a lâché le Bagnard avec un sourire communicatif. Avec les retraites de Mauro (Caviezel) et Beat (Feuz), il reste une place, ça va se jouer entre Alexis et moi. Mais voilà je ne me mets pas de pression. Je vais déjà essayer de corriger mes erreurs pour la deuxième descente de samedi. Et être le plus frais possible.»

«Je dois ménager mon genou et regarder jour après jour» Marco Odermatt, blessé au genou gauche

Les «monstres» Odermatt et Kilde, ont, eux pris les risques maximums pour s’imposer ce vendredi à Kitzbühel. Le Nidwaldien s’est rattrapé de justesse avec une cabriole dans le Steilhang qu’il avait attaqué avec énormément d’intensité. Le Suisse, classé hors du top 30, a quitté rapidement l’aire d’arrivée, blessé au genou gauche.

Le skieur de 25 ans ne disputera pas la deuxième descente prévue samedi (11h30) à Kitzbühel. «Je suis content de n’avoir pas terminé dans les filets, mais je dois ménager mon genou et regarder jour après jour», a expliqué le Suisse. D’autres examens vont être réalisés. Le Norvégien, lui, a frôlé la chute en flirtant avec la bâche de protection dans le schuss final et a terminé 16e. Le Viking peut prendre le large dans la discipline suite au forfait de son principal adversaire.



Sylvain Bolt est journaliste à la rubrique sportive depuis 2019. Il couvre en particulier le ski alpin et le freeride, mais aussi le cyclisme et l’athlétisme. Plus d'infos @SylvainBolt

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.