TikTok et les tendances émergentes sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, 2019 a été l’année d’Instagram, qui a atteint le milliard d’utilisateurs mensuels cette année, grimpant à la cinquième place des canaux d’échanges sur internet. 2020 pourrait être l’année de TikTok, une application sur smartphone et iPad qui publie des vidéos courtes, selon l’étude qui vient d’être publiée par talkwalker et Hubspot. TikTok comptait 500 millions d’utilisateurs en juin 2018. Selon l’étude, il devrait approcher les 750 millions en 2020.

Cette tendance est confirmée par une forte augmentation des mentions de cette plateforme qui ont doublé en l’espace de six mois cette année. Les moins de 30 ans sont les plus nombreux à en parler. De grandes marques comme Pepsi, Nike ou Sony sont en train de bâtir des communautés sur TikTok, en faisant appel à des influenceurs, notent les auteurs de l’étude. «L’aspect musical et ludique inspire de nombreux influenceurs. Leur passage sur TikTok s’inscrit aussi dans une tendance du storytelling. Plus l’on va donner un sens aux différentes histoires, plus l’engagement sera au rendez-vous!» estime Anthony Rochand, CEO des Experts du web fondateur du média Visibiliz.

Autre tendance, le détox digital. Le hashtag #DigitalDetox incite de plus en plus utilisateurs à mieux gérer leur temps sur les réseaux. Bonne nouvelle, relevée aussi dans cette étude, les mentions concernant des infox ou fake news est en baisse notable d’environ 10%. Les inquiétudes concernant la collecte des données personnelles devraient aussi inciter les opérateurs à revoir leur copie en 2020 pour rétablir la confiance. Enfin, l’intelligence artificielle a été le phénomène technologique le plus discuté en 2019 sur les réseaux. Mais la moitié des avis sur le sujet étaient négatifs.