Quatre fausses informations sur le nouveau coronavirus

Plusieurs sites de fact-checking, comme l’AFP factuel débusquent les fake news, infox en français, sur les réseaux. Voici quatre fausses informations qui circulent sur le Net.

1. Le coronavirus, une invention américaine

Comme en leur temps, pour le virus Ebola ou le VIH, des théories complotistes et antivaccins sont nées. Elles font de ce nouveau virus, l’invention d’un laboratoire américain. C’est faux. Un brevet a bien été déposé aux États-Unis mais en 2003 et sur le séquençage du génome du SRAS, afin d’élaborer un vaccin.

2. À Wuhan, des cadavres sont brûlés

?? Une carte partagée des milliers de fois prétend montrer des niveaux anormalement élevés de dioxyde de soufre à Wuhan, assurant que cela résulte de la crémation de cadavres.



? C'est faux https://t.co/qelPTAEo7H par @AFPFactCheck #AFP #CoronaVirusFacts 1/2 — AFP Factuel ???? (@AfpFactuel) February 25, 2020

Une carte thermique circulant sur les réseaux sociaux montrant une tache rouge et jaune à Wuhan en Chine est interprétée par un certain nombre d’internautes comme la preuve de la crémation de corps dans la province où le coronavirus est apparu. C’est en fait une carte prévisionnelle des émissions de dioxyde de soufre réalisée par la Nasa et liée à l’activité sidérurgique.

3. La chloroquine, remède miracle

De nombreuses publications affirment que la chloroquine permet de guérir le nouveau coronavirus



??C'est trompeur. Il s'agit d'une piste très préliminaire, qui n'est pas validée par les autorités sanitaires et scientifiques internationales https://t.co/Z05gzlLbjz par @AfpFactuel — Agence France-Presse (@afpfr) February 27, 2020

4. Un vaccin en passe d'être produit

Sur Facebook, l’espoir d’un vaccin existant protégeant de la maladie a été largement relayé. En fait, il faudra des mois avant de réaliser un vaccin. Cette rumeur est née d’une publication scientifique chinoise sur un test encourageant, effectué sur cent patients avec la chloroquine, un anti-paludique commercialisé sous le nom de Nivaquine. Or, explique l’AFP factuel, cette molécule n’est pas «validée par les autorités scientifiques et plusieurs experts expliquent qu’en consommer sans avis médical peut se révéler dangereux».

En Suisse, le conseiller national Hans-Peter Portmann affirmait dans un tweet effacé depuis, que l’oscillococcinum, un produit homéopathique était efficace contre la maladie. Le laboratoire Boiron qui le fabrique a démenti.