L'évasion de Carlos Ghosn amuse les réseaux sociaux

Depuis que son évasion du Japon – où il était assigné à résidence depuis avril 2019 – a été rendue publique le 31 décembre, les rumeurs les plus folles circulent sur le procédé utilisé par l'ancien PDG de Renault-Nissan pour fausser compagnie aux forces de l'ordre japonaises.

Le départ incognito du fugitif est, depuis le début de l'année, l'un des sujets les plus partagés sur les réseaux sociaux. Les détails de la sortie du territoire nippon ont d'ailleurs très vite créé la controverse: ses passeports étant chez ses avocats, comment a-t-il pu franchir la frontière? L'homme possédait visiblement deux passeports français, dont l'un sur lui, qu'il aurait pu utiliser dans sa fuite.

Quoi qu'il en soit, il est quasi-certain que le procédé utilisé était illégal. Entre polémique et ironie, les détournements ont été nombreux. Florilège des douze meilleurs.

1. «Les évadés»

2. Carlos Ghosn s'explique en japonais...

3. Carlos Ghosn s'échappe tout seul du Japon

4. Madame Spear

Tout est en règle, bon voyage Madame Spears (Carlos Ghosn)

/

Everything is in order, have a good trip Ms. Spears (Carlos Ghosn)#CarlosGhosn #BritneySpears #Carlos #Ghosn #Spears #Britney #humour #humor pic.twitter.com/XasEBfi1Do