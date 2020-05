Suspens avant la sortie de la nouvelle Xbox

Microsoft a légèrement levé le voile lors d'une présentation en ligne jeudi sur de nouveaux jeux vidéos qui seront disponibles sur sa nouvelle console en fin d'année, se préparant à un concurrence renforcée avec son rival japonais Sony.

Le géant américain de l'informatique a tenté de faire saliver les fans avec de nouvelles versions d'Assasin's Creed, du français Ubisoft, et de Madden, la série de jeux de simulation de football américain d'Electronic Games.

Alors que Nintendo vend ses Switch comme des petits pains à la faveur du «Grand confinement», les dernières-nées de Sony (PlayStation 5) et Microsoft (Xbox Series X) sont prévues pour la fin de l'année.

Contenus exclusifs

Les ventes de PlayStation 4 ont écrasé celles des XBox One depuis leur sortie en 2013. «D'après ce que nous avons entendu jusqu'à présent, en théorie, les Xbox Series X auront des caractéristiques techniques plus avancées que les PS5, mais Sony a une bonne maîtrise du marché», remarque le cabinet d'analystes Futuresource.

Sony propose en outre un catalogue fourni de contenus exclusifs, avec des titres populaires comme Horizon Zero Dawn, God of War et le Spider-Man de Marvel, d'après Futuresource.

Aaron Greenberg de Xbox a promis une nouvelle console avec «des résolutions plus élevées, un nombre d'images par seconde de folie, des courses incroyables et, bien sûr, des temps de chargement plus rapides».

Il a expliqué que les développeurs des studios affiliés à Microsoft travaillaient dur, de chez eux, sur des succès commerciaux comme Halo, disponibles uniquement sur Xbox ou les PC Windows. Les titres optimisés pour la nouvelle console seront aussi utilisables sur les Xbox One, a-t-il encore précisé.

Avatar virtuel

Les fans du jeu d'aventure Assassin's Creed ont eu un aperçu de l'addition «Valhalla», qui se passe au temps des Vikings, «quand l'Angleterre était constituée de royaumes en guerre et a été envahie par des hordes de Vikings affamés», a indiqué le directeur créatif du jeu, Ashraf Ismail.

Côté Madden, Patrick Mahomes, le meneur de jeu des Kansas City Chiefs (le club qui a remporté le Superbowl), a fait une apparition, tandis que son avatar virtuel courrait sur le terrain à l'écran.

Un peu frileux

Electronic Arts s'est montré un peu frileux lors de la présentation de ses résultats trimestriels mardi, malgré le contexte actuel extrêmement favorable pour l'industrie des jeux vidéo.

L'annulation des événements sportifs pour cause de pandémie le prive en effet de l'élan habituel pour les jeux de simulation comme Madden ou FIFA. «Honnêtement, j'ai hâte de retourner sur le terrain» a confié Patrick Mahomes.

Microsoft a aussi présenté d'autres titres touchant à la science-fiction, l'horreur, les vampires, des futurs dystopiques et des jeux de courses. (afp/nxp)