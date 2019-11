Pékin serre la vis aux jeux en ligne pour les mineurs

La Chine prend des mesures radicales pour combattre l'addiction aux jeux en ligne chez les jeunes: les moins de 18 ans se voient désormais interdire de jouer après 22 heures, selon une réglementation publiée cette semaine.

Le couvre-feu sur les jeux en ligne est applicable entre 22h00 et 8h00 et les mineurs ne peuvent plus s'adonner à leur passion plus de 90 minutes d'affilée par jour, selon ces directives divulguées mardi par le gouvernement central.

Objectif dans un pays devenu le premier marché mondial des jeux vidéo: mettre le holà à l'addiction précoce aux jeux électroniques, accusés de causer des troubles du sommeil ou de l'attention et de favoriser la myopie chez les accros.

Pékin impose en outre une limite aux sommes d'argent que les mineurs peuvent dépenser sur des jeux en ligne: pas plus de 200 yuans (36 euros) par mois pour les moins de 16 ans et pas plus de 400 yuans pour les 16-18 ans.

Les nouvelles règles supposent que tous les joueurs utilisent leur véritable identité pour s'inscrire à des jeux en ligne, en précisant leur date de naissance et leur numéro d'identité.

Le régime communiste appelle aussi les concepteurs de jeux d'ordinateur à «modifier les contenus, fonctions ou règles» susceptibles de favoriser l'addiction chez les jeunes. Ces mesures ne passent pas inaperçues: le mot-dièse concernant la réglementation avait enregistré jeudi plus de 210 millions de vues sur le réseau social Weibo.

«Cette annonce signifie tous simplement que les adolescents n'ont plus le droit de jouer en ligne puisque la plupart d'entre eux sont à l'école ou sur le chemin de l'école entre 6h30 et 22h00 tous les jours», dénonçait un internaute.

Un autre disait douter de l'efficacité des mesures gouvernementales, faisant valoir qu'il est facile d'obtenir sur internet de faux numéros d'identité.

Le gouvernement chinois s'attaque depuis l'an dernier à l'industrie en plein boom des jeux vidéo: Pékin a ainsi gelé pendant de longs mois les autorisations de nouveaux titres, au grand dam des entreprises du secteur.

La thématique des jeux est également dans le collimateur, la presse étatique dénonçant volontiers leurs contenus violents ou licencieux.

Le groupe chinois Tencent, numéro un mondial du jeu en ligne, a imposé en mars «un verrou numérique» pour limiter l'usage de certains jeux vidéo par les moins de 13 ans. (afp/nxp)