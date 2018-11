Sony: «Nous ne serons pas à l'E3 l'an prochain»

Le géant japonais du divertissement audiovisuel Sony ne participera pas au prochain salon du jeu vidéo E3, une absence surprenante décidée pour proposer aux joueurs quelque chose de différent, a expliqué une porte-parole de Sony Interactive Entertainment.

«Nous ne serons pas à l'E3 l'an prochain. Nous avons pris cette décision car nous voulons offrir aux nombreux fans des jeux vidéo de Sony quelque chose de nouveau, plus près d'eux», a précisé à l'AFP à Tokyo Asumi Maeda.

Sony, qui dit que son choix n'est pas motivé par des soucis d'économies, songe à créer un autre événement. «Nous réfléchissons à différentes possibilités, mais nous ne pouvons pas en dire davantage pour le moment», a-t-elle indiqué.

La division des jeux vidéo de Sony est en très grande forme et est devenue une locomotive pour le groupe, non seulement grâce aux consoles et accessoires allant de pair mais aussi à son service PlayStation Network.

L'Electronic Entertainment Expo (E3), qui se tient tous les ans à Los Angeles, est la grand-messe annuelle du secteur depuis 1995 et Sony en était jusqu'à présent une des vedettes au côté de son compatriote Nintendo et du local de l'étape Microsoft. (ats/nxp)