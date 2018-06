Le papa de Pong est mort à 81 ans

L'Américain Ted Dabney, qui lança l'un des premiers jeux vidéo commercialisés, le mythique Pong, et co-fonda la société Atari, est mort en fin de semaine dernière à l'âge de 81 ans, selon plusieurs sources.

Samuel «Ted» Dabney, né en 1937, avait fondé Atari à Sunnyvale, dans la Silicon Valley en Californie en 1972 avec Nolan Bushnell. Le groupe a été pionnier des jeux vidéos d'arcade puis de console avec Pong, lancé fin 1972, selon le site internet du groupe.

Devenu mythique, Pong simule une partie de ping-pong: les joueurs doivent arrêter et renvoyer un petit carré --la balle-- en guidant, grâce à des manettes, des petits traits figurant les raquettes, de part et d'autre d'une ligne verticale délimitant les deux parties du terrain, le tout agrémenté de «pocs» électroniques sonores à chaque fois que la «balle» heurte la «raquette».

M. Dabney quitta Atari dès 1973 avant d'abandonner complètement le secteur informatique au début des années 80, selon le site spécialisé destructoid.com. Son décès a été annoncé samedi sur Facebook par son ami Leonard Herman, historien des jeux vidéos, et confirmé par sa veuve au New York Times jeudi.

«Repose en paix, mon cher ami. Ton héritage vivra longtemps !», a écrit M. Herman, qui réalisa notamment en 2009 une des rares interviews de Ted Dabney, quelque peu oublié par le grand public mais adulé des mordus de jeux vidéo d'autrefois.

«Ted Dabney, que nous avons perdu samedi, a conçu l'électronique incroyable et vraiment géniale des (jeux) Computer Space et Pong , qui a magnifiquement essaimé dans chaque pixel que vous voyez. Je pense à lui aujourd'hui, et je le remercie», a tweeté pour sa part le co-créateur de la console Xbox (Microsoft) Jonathan Seamus Blackley, figure du secteur.

Atari a été sauvée de la faillite en février 2013 par Ker Ventures, la holding du français Frédéric Chesnais et par le fonds américain Alden. (afp/nxp)