La FIFA lance la Coupe du monde de football virtuel

La Coupe du monde de football a désormais son équivalent virtuel : Londres accueille samedi et dimanche la toute première édition de la Fifa eNations Cup, un tournoi réunissant vingt nations qui, au lieu de s'affronter balle au pied, se défient sur console.

«C'est la première Coupe du monde des sélections donc il faut marquer le coup, marquer l'histoire. On est excités et impatients d'y être», confie à l'AFP Corentin «Maestro» Thuillier qui représente la France.

Même fierté du côté du concurrent allemand Michael Bittner, alias «Megabit»: «Nous voulons montrer que notre nomination est justifiée, nous voulons rendre l'Allemagne fière et nous allons tout donner».

Pendant deux jours, quarante professionnels du jeu vidéo représentant vingt pays vont s'opposer sur le jeu vidéo «Fifa 19», développé par EASports. Le vainqueur deviendra le premier pays champion du monde de efoot de l'histoire.

Les vingt équipes nationales sont réparties en quatre poules de cinq et il faut terminer parmi les deux premiers pour se qualifier pour les quarts de finale. Les confrontations se déroulent façon Coupe Davis avec un duel en un-contre-un sur Playstation, un autre sur Xbox et un match de double.

Pour ce tournoi inaugural, toutes les équipes ont été choisies par la Fifa. Parmi elles, figurent de grandes nations traditionnelles du football - Brésil, Allemagne, Argentine - aux côtés de pays pionniers du esport comme les Etats-Unis, la Chine et la Finlande.

«Daxe» vs «Tekkz»

Pour cette première, le tirage au sort a placé la plupart des favoris dans le groupe A, celui de la France, de l'Angleterre et l'Arabie saoudite.

«La France fait partie des favoris pour les autres nations», annonce Brian Savary, sélectionneur adjoint de l'équipe de France de efoot, qui reconnaît être tombé dans le «groupe de la mort». «Même si ça reste du foot donc il peut y avoir des surprises, mais on n'y va pas pour faire figuration», affirme-t-il.

Les Bleus peuvent compter sur «Daxe» et «Maestro», 19 ans tous les deux et respectivement 5e et 6e mondiaux sur Xbox et Playstation, tandis que les Trois lions ont «Tekkz», le meilleur joueur de la saison en cours. L'Arabie saoudite possède elle un atout majeur en la personne de «Msdossary», champion du monde en individuel.

Après avoir créé l'eCoupe du monde, une compétition individuelle, et l'eCoupe du monde des clubs, la Fifa continue ainsi de surfer sur la vague esport, secteur encore jeune mais en pleine expansion qui intéresse de plus en plus les acteurs du sport traditionnel, notamment pour capter un public plus jeune.

D'après Christian Volk, directeur de la sous-division efootball et gaming de la FIFA, la eNations Cup constitue un «tremplin majeur» qui lui permet «de poursuivre le développement et la promotion de l'efootball».

