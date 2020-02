Huawei annonce la 5G «made in Europe»

Le dirigeant de Huawei pour l'Europe a annoncé mardi que le géant chinois des télécommunications allait installer «des unités de production» sur le continent européen, alors que le groupe tente de lutter contre la pression américaine sur les pays du bloc pour y interdire l'entreprise.

«Huawei est plus engagé que jamais vis-à-vis de l'Europe», a déclaré Abraham Liu, vice-président du groupe pour l'Europe, lors d'une réception organisée à l'occasion du Nouvel An chinois à Bruxelles.

«(...) nous avons décidé d'implanter des unités de production en Europe afin que nous puissions vraiment avoir la 5G pour l'Europe conçue en Europe», a-t-il ajouté, se félicitant à l'idée de «passer les vingt prochaines années ici». Cette annonce intervient quelques jours seulement après que l'UE a ouvert partiellement la porte à Huawei.

Recommandations strictes

L'UE a publié mercredi une série de recommandations strictes pour le déploiement du réseau 5G en Europe afin de prévenir tout «risque pour la sécurité», sans toutefois bannir Huawei soupçonné d'espionnage par les Américains.

Ces recommandations, concoctées par les Etats membres de l'UE et l'exécutif européen, préconisent «d'appliquer des restrictions pertinentes pour les fournisseurs considérés comme présentant un risque élevé», sans nommer aucune entreprise.

La publication de ces mesures non contraignantes pour les 27 Etats membres de l'UE succédait au feu vert partiel du gouvernement britannique à la participation de Huawei à son propre réseau 5G.

Exclusions nécessaires

L'UE recommande pour «atténuer les risques pour la sécurité» de procéder à des «exclusions nécessaires (...) pour les actifs critiques et sensibles (...) tels que les fonctions de gestion et d'orchestration du réseau».

L'implantation d'usines en Europe contribuerait à persuader les Etats membres de l'UE de renoncer à des mesures sévères à l'encontre de Huawei. Désormais, tous les regards sont tournés vers l'Allemagne, qui a retardé sa décision d'interdiction.

Huawei affirme employer plus de 13'000 personnes et gère deux centres régionaux et 23 centres de recherche dans 12 pays de l'UE. Le groupe chinois est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de réseau, et l'un des rares - avec les groupes de télécoms européens Nokia et Ericsson - capable de bâtir des réseaux 5G. (afp/nxp)