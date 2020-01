Facebook a aidé Trump à se faire élire en 2016

Facebook a joué un rôle dans l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, qui a su mener la meilleure stratégie sur le réseau social, estime un cadre dirigeant de l'entreprise en mettant toutefois en garde contre des modifications trop drastiques des règles. Dans un long message destiné à ses collègues, Andrew Bosworth s'interroge: «Facebook est-il responsable de l'élection de Donald Trump ?»

«Je crois que la réponse est oui mais pas pour les raisons auxquelles tout le monde pense», répond-il dans le texte intitulé «Pensées pour 2020», rendu public mardi d'abord par le «New York Times» puis par son auteur lui-même.

New: the NYT obtained a controversial internal memo by Facebook executive Andrew “Boz” Bosworth, in which he warned the company not to tilt the scales against Trump in 2020, comparing it to a scene from Lord of the Rings. https://t.co/VG3sGCEp5U