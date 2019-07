Des adaptateurs secteur d'Apple rappelés

Apple rappelle certains de ses adaptateurs secteur à trois broches. Ils peuvent se rompre et engendrer ainsi un risque de décharge électrique s'il y a un contact avec des pièces métalliques découvertes.

«Les adaptateurs secteur concernés ont été livrés entre 2003 et 2010 avec des ordinateurs Mac et certains appareils iOS, ainsi qu'en tant qu'élément du kit de voyage 'Apple'», précise mardi dans un communiqué l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI).

Seuls les adaptateurs secteur blancs et ne présentant aucune inscription dans la face intérieure du point de branchement avec l'adaptateur de courant sont concernés par le rappel. Les adaptateurs secteur concernés peuvent être échangés gratuitement contre un adaptateur nouveau.

Les nouveaux adaptateurs blancs et gris sont sans danger. Le rappel ne concerne pas non plus les adaptateurs secteur USB Apple. (ats/nxp)