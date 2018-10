Une journée pour décrypter la numérisation

En collaboration avec 70 entreprises et institutions, l'organisation digitalswitzerland organise jeudi la deuxième Journée du numérique. L'objectif est de faire vivre concrètement la numérisation aux Suisses.

Des activités sont organisées dans plus de douze villes en Suisse. Cette journée est l'occasion d'ouvrir un dialogue avec la population. Elle doit permettre de présenter «les opportunités mais aussi les défis à relever» de la numérisation, explique Marc Walder, fondateur de digitalswitzerland dans un communiqué. Plus de 100 experts sont disponibles pour échanger avec les curieux à travers la Suisse.

Tomorrow we welcome you to #SwissDigitalDay! Check out the programme and see you in one of our 12 locations across Switzerland! https://t.co/0tRbeNVJBo #education, #mydata, #eHealth, #mobility, #work, #lifestyle, #media pic.twitter.com/8PMNAmtva5