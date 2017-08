Une application pour aider les alpinistes

Le monde de l'alpinisme peut désormais bénéficier de prestations de télémédecine. Une application pour smartphone a été développée en Valais dans le cadre d'un programme européen.

L'application est actuellement en test. Elle veut sensibiliser les randonneurs et alpinistes aux maladies liées à l'altitude. Un bilan sera tiré à la fin de l'année, indique à l'ats Alexandre Cotting, responsable du projet à la HES-SO Valais, revenant sur une information du Nouvelliste.

Sur le mal des montagnes

Deux instituts de la HES-SO valaisanne ont travaillé à l'élaboration de l'application. Le contenu scientifique a été réalisé par le Groupe d'intervention médicale en montagne (GRIMM). Le logiciel doit aider les alpinistes à reconnaître l'apparition d'une maladie liée à la grande altitude.

Grâce à un questionnaire, l'utilisateur peut obtenir un diagnostic. Les différentes maladies liées à la haute altitude et la raréfaction de l'oxygène sont décrites, ainsi que la conduite à suivre dès l'apparition des premiers troubles. L'alpiniste peut aussi envoyer ses symptômes à un médecin. Un processus de consultation médicale en cabane est également disponible. Six cabanes valaisannes participent au projet.

Le programme européen vise à favoriser le développement de services socio-sanitaires en régions de montagne. Il réunit dans le réseau Résamont six partenaires de Suisse, de France et d'Italie. Les partenaires valaisans, HES-SO et GRIMM, sont chargés de développer une application mobile grand public pour accéder sans connexion internet à un contenu informatif sur le mal des montagnes. (ats/nxp)