Le chiffre d'affaires du commerce électronique a augmenté de 13% en 2017. Un quart de la population mondiale achète en ligne, a relevé vendredi à Genève la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Le chiffre d'affaires s'approche désormais des 29'000 milliards de dollars, selon ces estimations. Le nombre d'utilisateurs s'est lui étendu de 12% pour atteindre 1,3 milliard de personnes.

L'immense majorité des transactions ont lieu auprès de vendeurs du marché national. Mais la part de celles vers un autre pays est en augmentation, à 21%, surtout vers les Etats-Unis.

«Le commerce électronique provoque des opportunités d'exportations», se réjouit le secrétaire général de la CNUCED Mukhisa Kutuyi. Mais il se demande aussi si les entreprises dans les pays en développement sont prêtes.

Parmi les Etats qui bénéficient le plus du commerce électronique, la Suisse ne fait pas partie des dix premiers. Les Etats-Unis restent premiers avec près de 9000 milliards de dollars, trois plus que le Japon et quatre fois plus que la Chine. Pékin arrive toujours devant dans les transactions des entreprises vers le consommateur. Celles-ci ont augmenté de plus de 20% à 3900 milliards. (ats/nxp)